Intervista

MotoGP Malesia

MotoGP | Taramasso: "A Sepang portiamo tre opzioni posteriori, debutta la media simmetrica"

Il responsabile della Michelin ha spiegato che era prevista una riasfaltatura del tratto compreso tra le curve 5 e 12 del tracciato malese. Anche se alla fine i lavori sono stati rimandati, l'azienda francese ha deciso di aggiungere comunque questa soluzione, che potrebbe essere una buona alternativa alla soft posteriore, la preferita a Sepang.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 28 ott 2026, 14:55

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Piero Taramasso, Michelin

Foto di: Michelin Sport

Dopo la delusione di non aver potuto salutare a dovere Phillip Island, con l'ultima gara domenicale sull'isola cancellata a causa del maltempo, la MotoGP non si concede un attimo di tregua e fa rotta verso Sepang, dove questo fine settimana va in scena il Gran Premio della Malesia, 19° appuntamento stagionale, che potrà dire molto del proseguimento della contesa iridata.

In Australia, nonostante si sia disputata solamente la Sprint, gli equilibri si sono infatti spostati e non poco. Dopo aver regalato un duello entusiasmante con Marc Marquez, uscito poi vincitore, Jorge Martin è caduto e si è fratturato il radio destro. Dunque, oltre ad aver subito il sorpasso in classifica, seppur per appena 10 punti, in Malesia sarà chiamato a stringere i denti e a convivere con il dolore se otterrà il "fit" per tornare in sella alla sua Aprilia.

L'unico piccolo aiuto per il madrileno è che Sepang è una di quelle piste sulla quale tutti dispongono di una grande mole di dati, come ci ha confermato anche Piero Taramasso, responsabile della Michelin, che tuttavia ci ha anche rivelato che in quest'occasione l'azienda francese introdurrà uno pneumatico posteriore inedito per il tracciato alle porte di Kuala Lumpur.

"Dopo Phillip Island arriva subito Sepang in back to back. La cosa buona è che è un circuito che conosciamo molto bene, perché andiamo a fare anche i test invernali ad inizio stagione oltre alla gara. Sappiamo che il livello di grip non è eccezionale, c'è una parte con un asfalto relativamente nuovo, che risale al 2023, l'altra invece è un po' più vecchia, quindi il grip non è costante, non è omogeneo. Comunque la particolarità è che è un circuito veloce, con delle temperature sempre elevate, intorno ai 50 gradi sull'asfalto o di più", ha detto Taramasso a Motorsport.com.

Alla luce di questo, che tipo di allocazione avete scelto per il Gran Premio della Malesia?

"Siamo rimasti sulle scelte dell'anno scorso. All'anteriore abbiamo solo tolto la dura, perché nel 2025 non era stata adoperata da nessuno, quindi proponiamo solo la soft e la media, che sono asimmetriche e sono invariate. La novità invece è che porteremo tre opzioni per il posteriore. Oltre alla soft e la media, che quest'anno sarà la dura, abbiamo inserito una gomma simmetrica, che è un po' più resistente all'usura ed alle alte temperature, che sarà la media. L'abbiamo realizzata perché dopo i test il circuito ci aveva detto che avrebbero riasfaltato dalla curva 5 alla curva 12, quindi appoggiandoci al regolamento, possiamo portare una specifica in più, che abbiamo fabbricato e spedito a Sepang. Poi solamente due o tre settimane fa ci hanno detto che alla fine i lavori non sono stati fatti".

Alla fine però avete deciso di utilizzarla comunque...

"Esatto, abbiamo fatto la scelta di lasciarla nell'allocazione, gliela diamo, così avranno un'opzione in più. Tanto le gomme erano già lì, quindi abbiamo chiesto un parere anche ai team e loro erano d'accordo. Dunque, ci saranno tre posteriori, questa simmetrica e le altre due asimmetriche come da tradizione".

Basandoti anche sull'esperienza degli anni passati, verso che tipo di scelte si potranno indirizzare i piloti?

"L'anno scorso nella Sprint avevano corso tutti con una coppia di gomme soft. Nella gara lunga invece hanno confermato la soft al posteriore, alternandosi tra media e soft all'anteriore. Diciamo che Sepang è uno di quei circuiti in cui al posteriore tra la soft e la media (la dura di quest'anno, ndr) c'è un grosso salto prestazionale, quindi i team lavorano fin dall'inizio per far durare più a lungo possibile la gomma soft. Io quindi penso che la sceltà sarà quella, anche se magari potrebbe essere interessante provare anche la soluzione nuova che porteremo. Senza dimenticare che a Sepang è sempre importante la variabile meteo".

In Malesia infatti non ti domandi se il temporale arriva, ma quando arriva...

"Esatto, perché guardando le previsioni per tutta la settimana sono attesi caldo e temporali, quindi devi essere bravo a farti trovare pronto in ogni condizione. Una volta si sapeva che l'acquazzone arrivava pomeriggio, verso le 16 o le 17. Adesso, da qualche anno, non si sa mai quando può arrivare: il cambiamento climatico si fa sentire anche qui (sorride)".

Michelin

Foto di: Michelin

Tornando allo scorso weekend, si potrebbe dire che Phillip Island è stata croce e delizia, con una Sprint da urlo, vinta da Marc Marquez, e la gara lunga cancellata a causa del maltempo. Dal punto di vista delle gomme, com'è andata in Australia?

"Phillip Island è una pista difficile, perché ha un layout molto asimmetrico, per questo avevamo portato solamente soluzioni asimmetriche, tre per l'anteriore e due per il posteriore. Sappiamo che è una pista che solitamente regala gare molto spettacolari, ma anche che il meteo può essere parecchio capriccioso, a causa della pioggia e del vento. E purtroppo sono state rispettate tutte le previsioni, perché abbiamo avuto una Sprint bellissima, ma poi il clima ha rovinato la domenica, impedendo lo svolgimento delle gare. In ogni caso, dal punto di vista delle gomme è andata bene. Abbiamo utilizzato sia le slick nella giornata di venerdì che le rain in quella di sabato e i riscontri sono stati buoni".

L'inizio del fine settimana è stato incoraggiante...

"Venerdì la pista non era perfetta, mancava un po' di grip ed abbiamo trovato più buche rispetto al passato. Almeno il clima è stato favorevole però, con il sole e 30 gradi sull'asfalto al mattino, che poi sono diventati 45 al pomeriggio. I tempi sono stati buoni, vicini al record, e tutte le specifiche hanno funzionato bene, ad eccezione dell'anteriore soft, che era troppo morbida e quindi finiva per far muovere troppo le moto".

Sabato poi la pioggia ha cominciato a metterci lo zampino...

"Sì, abbiamo disputato la FP2 e le qualifiche con la pista bagnata ma, come sempre, le gomme rain hanno funzionato benissimo. L'unico tema era quello di scegliere la mescola giusta al momento giusto: la soft quando c'era troppa acqua o le medie quando iniziava un po' ad asciugare. Entrambe comunque hanno funzionato bene al posteriore, perché Marc Marquez ha fatto la pole con media, poi dietro di lui si alternavano una soft, una media ed un'altra soft. E questo è un segnale che erano valide entrambe. Sicuramente, se domenica si fosse potuta fare la gara, sarebbero andati invece tutti sulla soft sia davanti che dietro".

Per la Sprint poi si è asciugata la pista e si è tornati sulle gomme slick...

"L'unica cosa da dire è che quasi tutti hanno preso la gomma dura davanti, solo Zarco ha preso la media, e al posteriore avevano tutti la soft. Il punto positivo è che c'è stato poco calo, hanno sentito solo un leggero drop all'ultimo giro, ma i tempi sono stati buoni, costanti e la corsa è stata bella. Abbiamo visto tanti sorpassi, la battaglia fra Marc Marquez e Martin, poi anche dietro con Di Giannantonio e gli altri. Diciamo che è stata una bella corsa come sempre a Phillip Island".

Pitlane atmosphere

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Domenica purtroppo poi non si è potuto correre perché le condizioni di scarsa visibilità, con le nuvole molto basse, impedivano all'eliambulanza di alzarsi in volo. A prescindere da questo, secondo te in pista ci sarebbero state le condizioni per correre?

"Per me sì. Io non ho fatto il giro completo del circuito però, da quello che vedevo sul rettilineo e dalle telecamere, sembrava di sì. Poi ho parlato con qualche pilota e la maggior parte mi ha detto che secondo loro c'erano le condizioni per correre se l'elicottero fosse stato in grado di decollare".

Diciamo che i numeri che ha fatto Jack Miller nell'esibizione di due giri per salutare Phillip Island ed il pubblico presente, che stavolta era davvero numerosissimo, lo avevano fatto presagire...

"Ha fatto burnout, impennate e stoppie sul bagnato. Lui l'ha presa proprio male, perché era la sua ultima corsa in MotoGP a Phillip Island. Anche perché sulla pioggia è molto bravo, quindi poteva fare sicuramente un buon risultato. Il team gli aveva fatto anche bellissima livrea celebrativa, ma purtroppo non se n'è fatto nulla".

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Moreira esclusivo: "Da quanto visto in Austria, Honda potrebbe lottare per il Mondiale nel 2027"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Matteo Nugnes





MotoGP | Martin: "E' impossibile fare previsioni, dobbiamo valutare la situazione giorno per giorno"



MotoGP



MotoGP



Malesia



1 g



MotoGP | Martin: "E' impossibile fare previsioni, dobbiamo valutare la situazione giorno per giorno"





MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio della Malesia



MotoGP



MotoGP



Malesia



2 g



MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio della Malesia





MotoGP | Mondiale: Marquez lascia Phillip Island con 10 punti su Martin, Bezzecchi a -50



MotoGP



MotoGP



Australia



3 g



MotoGP | Mondiale: Marquez lascia Phillip Island con 10 punti su Martin, Bezzecchi a -50

Ultime notizie





MotoGP | Taramasso: "A Sepang portiamo tre opzioni posteriori, debutta la media simmetrica"



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



1 min



MotoGP | Taramasso: "A Sepang portiamo tre opzioni posteriori, debutta la media simmetrica"





WRC | Lancia: l'introduzione del Mondiale Team può aiutarla, ma serve trovare il budget necessario



WRC



WRC WRC 54 min



WRC | Lancia: l'introduzione del Mondiale Team può aiutarla, ma serve trovare il budget necessario





Perché questa Porsche 911 potrebbe valere 8 milioni di dollari?



Prodotto



Auto Prodotto



Motor1.com Italia



Perché questa Porsche 911 potrebbe valere 8 milioni di dollari?





F1 | Antonelli: la vittoria di Austin è più significativa di quella di Monza?



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



3 h



F1 | Antonelli: la vittoria di Austin è più significativa di quella di Monza?

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti