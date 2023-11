MotoGP | Taramasso: "A Sepang nuovo asfalto tra curva 7 e curva 12"

Il gran finale sta per cominciare per la MotoGP. Tre appuntamenti in tre settimane che decideranno le sorti di una stagione che è stata tra le più combattute degli ultimi anni, come certificato dagli appena 13 punti che separano i due contendenti al titolo, il campione in carica Pecco Bagnaia ed il suo sfidante Jorge Martin.

Si comincia in Malesia, a Sepang, su una pista che le squadre ed i piloti conoscono alla perfezione facendovi tappa non solo per il GP, ma anche per i test che aprono la stagione, ma che può sempre riservare delle sorprese a livello climatico. E che quest'anno presenta però anche un'incognita in più, come ci ha rivelato il responsabile della Michelin, Piero Taramasso.

"Sepang è un circuito che conosciamo bene, quindi un circuito amico. Andiamo tutti gli anni a fare i test e lo shakedown oltre alla gara. Resta comunque un circuito da non sottovalutare, perché si possono trovare delle temperature piuttosto elevate, inoltre l'asfalto è abbastanza abrasivo. Quest'anno poi è stato steso un nuovo asfalto tra la curva 7 e la curva 12, quindi quel tratto sarà un po' una sorpresa", ha detto Taramasso a Motorsport.com.

Alla luce di tutto questo, che tipo di scelte avete fatto in vista del Gran Premio della Malesia?

"Torneremo ad avere le costruzioni standard, con un'allocazione molto simile a quella dell'anno scorso. Abbiamo cambiato solamente l'anteriore soft, con una modifica simile a quella che abbiamo fatto in Thailandia, ovvero introducendo una mescola leggermente più dura. La media, che era stata la più utilizzata, e la dura invece sono esattamente le stesse gomme del 2022. Per quanto riguarda il posteriore, abbiamo confermato la soft e la media dell'anno scorso, ma in questo caso si chiameranno media e dura, come abbiamo fatto anche a Buriram. Lo scorso anno avevano utilizzato tutti la morbida, perché era competitiva ed aveva anche un decadimento molto regolare".

A maggior ragione, è facile ipotizzare che tutti possano fare la Sprint con la gomma media, che in questo caso è la posteriore più morbida...

"Sì, senz'altro. E ci sta anche che facciano la gara lunga di domenica con quella gomma".

Quindi magari potrebbe essere sull'anteriore che vedremo delle scelte diverse per i piloti?

"Diciamo che se le temperature della pista sono superiori a 40-45 gradi, potremmo vedere sia la media che la dura. Al posteriore invece credo che sarà principalmente una questione di performance questo fine settimana, perché il comportamento sulla carta è simile".

In Malesia la pioggia è quasi una certezza. Magari può cambiare l'orario in cui arriva, ma è difficile che non si presenti per un'intera giornata...

"Non ho ancora guardato le previsioni, ma sappiamo già che farà molto caldo e poi a fine giornata un temporale di solito arriva sempre. Quindi la pioggia ce l'aspettiamo, ma portiamo la nostra allocazione standard, perché sappiamo già che di solito a Sepang sono le rain medie le più adatte alle condizioni, viste le temperature ed il tipo di asfalto. Comunque siamo tranquilli perché è una pista sulla quale abbiamo già tanti dati sotto alla pioggia grazie alle gare degli anni scorsi ed anche ai test. Inoltre sappiamo che le nostre gomme slick si comportano bene anche quando c'è ancora qualche chiazza d'umido. Basta un asfalto che sia ancora umido al 30-35% per farle funzionare su questa pista".

Photo by: KTM Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Facciamo un passo indietro a Buriram, dove abbiamo assistito ad una gara davvero divertente, che si è decisa solo all'ultimo giro con il successo di Jorge Martin davanti a Pecco Bagnaia e Brad Binder. Dal punto di vista delle gomme che tipo di indicazioni avete raccolto?

"In Thailandia c'è stato grande spettacolo, penso che sia stata la gara più bella della stagione, con tanti duelli entusiasmanti. Lì a Buriram avevamo una costruzione un po' rinforzata per il posteriore, perché ci sono delle condizioni abbastanza estreme. Globalmente però le cose sono andate bene perché, se escludiamo l'anteriore soft, che si è capito da subito che era troppo morbida, le altre specifiche erano tutte in grado di fare sia la Sprint che la gara lunga della domenica. Aggiungerei che nell'arco dell'intero weekend ci sono state appena quattro cadute e questo vuol dire che sicuramente le gomme hanno lavorato bene. Ci hanno permesso di battere il record del circuito e anche quello del giro veloce in gara. Quello della distanza di gara invece ha resistito, ma probabilmente perché c'è stata grande battaglia la vertice".

Probabilmente i piloti hanno anche dovuto usare la strategia per gestire le gomme nel finale...

"Sì, è diventata una gara tattica. O all'inizio, o a metà gara o alla fine tutti i piloti hanno dovuto gestire un po'. Buriram è un circuito molto particolare, sollecitante, e fin dal primo giorno abbiamo visto che le gomme si consumavano molto nella parte centrale del battistrada. C'era un'importante tendenza a spinnare e a pattinare che ha imposto un po' di gestione ai piloti, ma anche ai team di cercare di fare il miglior lavoro possibile a livello di messa a punto delle moto".

Dopo la Sprint sembrava quasi un azzardo la scelta della media posteriore di Alex Marquez, invece prima di cadere stava reggendo il ritmo dei migliori. Secondo te la gomma avrebbe retto fino alla fine?

"E' una bella domanda, purtroppo ce lo chiediamo anche noi. Abbiamo cercato di capire, ma è una di quelle cose che avremmo scoperto solo vedendolo arrivare alla fine. Dopo la Sprint, i dati la indicavano come una scelta un po' azzardata, però fino a quando Alex è rimasto in gara si è comportata molto bene. Probabilmente, visto il miglioramento delle condizioni della pista che c'è stato nella giornata di domenica, sarebbe anche potuta arrivare fino in fondo. Diciamo che se la gomma dura ha richiesto una gestione di 3-4 giri, con quella probabilmente Alex avrebbe dovuto iniziare a gestire a 5-6 giri dalla fine. Però fino alla sua caduta si era comportata davvero benissimo".

Anche in questo caso ci sono stati quattro piloti che hanno corso con delle pressioni più basse del consentito, con Aleix Espargaro che è anche incappato in una penalità perché per lui si trattava del secondo richiamo. Se per Jorge Martin potremmo dire che è stato normale, avendo fatto tutta la gara in testa, non me lo sarei aspettato per chi era nel gruppo con queste temperature così alte...

"Sì, nel caso di Martin ci può stare, perché ha fatto quasi tutta la gara davanti, in aria pulita. Però devo dire che erano sotto davvero di pochissimo tutti e quattro. Nel caso di Aleix, per esempio, ha rallentato alla fine perché la moto si era scaldata molto e questo gli ha fatto calare le pressioni. Gli altri due invece erano Marc Marquez e Pol Espargaro, che in teoria avrebbero dovuto avere un piccolo aiuto a stare al di sopra del valore consentito, avendo fatto la gara nel gruppo. Ma con uno scarto così minima, può capitare".

Durante il weekend, Bagnaia ha ribadito più volte di aver avuto gomme della stessa mescola che si sono comportate in maniera differente. Hai avuto modo di parlarne con lui dopo la gara?

"Non ho parlato direttamente con lui purtroppo, ma ha parlato con i nostri ingegneri. Io onestamente ho guardato i dati e non ho visto niente di strano. Bisogna già tenere in considerazione che le carcasse che avevamo in Thailandia sono un po' estreme, fatte per contrastare le alte temperature, quindi sono un po' più difficili da portare in temperatura. Se poi parliamo del caso specifico della Q2, dei dodici piloti che vi hanno preso parte, nove hanno ottenuto il loro miglior tempo con la seconda gomma. C'è chi si è migliorato di 3-4 decimi, ma anche chi si è migliorato di 7-8 decimi. Credo che essendo gomme un po' più estreme, è normale aver bisogno di un primo tentativo per capirne meglio il limite. Poi, in generale, i piloti danno sempre qualcosa in più nel secondo tentativo. Inoltre, forse viene un po' sottovalutato, ma quando è il momento dell'ultimo tentativo c'è più gomma sulla pista, che quindi è in condizioni migliori. Penso che sia più questo insieme di fattori, perché sarebbe strano che nove piloti abbiano avuto una seconda gomma migliore della prima".