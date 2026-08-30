MotoGP | Svelato il circuito di Adelaide per il GP d'Australia 2027, progetto da 60 milioni di euro

Domenica il premier del South Australia, Peter Malinauskas ha presentato un video virtuale di come sarà il nuovo circuito cittadino di Adelaide che ospiterà il Gran Premio d’Australia di MotoGP a partire dal prossimo anno.

Il progetto, il cui completamento è previsto intorno a novembre 2027, data in cui è in programma la gara, rappresenta un investimento di quasi 60 milioni di euro (96 milioni di dollari australiani), ha rivelato Malinauskas.

Il tracciato sarà costruito nell’area precedentemente occupata da quello che ha ospitato il Gran Premio d’Australia di Formula 1 fino al 1995. Misurerà 4,13 chilometri e presenterà 15 curve, con una parte che riprende in chiave moderna diversi tratti della vecchia pista, tra cui le varianti Stag Corner, Rundle Road e Brewery Bend.

Le simulazioni effettuate per il progetto stimano una velocità massima di circa 343 km/h per le moto della MotoGP, mentre il tempo sul giro previsto per le moto della classe regina è di circa 1'26".

Uno degli aspetti più controversi del progetto, data l’entità dei lavori di costruzione necessari, è stato il suo impatto ambientale.

La riqualificazione comporterà l’abbattimento di 42 alberi classificati come 'significativi', oltre a ulteriori 335 alberi che il governo del South Australia ha definito 'soggetti a regolamentazione, non regolamentati, invasivi, morti o in cattive condizioni'.

Altri 88 alberi saranno trapiantati, mentre altri 22 sono attualmente oggetto di valutazione', secondo Malinauskas.

Il premier ha affermato che attualmente all’interno dell’area del circuito sono presenti 8.895 alberi e che il 95% di essi rimarrà intatto durante la riqualificazione.

Dei 96 milioni di dollari australiani di investimento, 15 milioni saranno destinati a un pacchetto volto al ripristino degli habitat di varie specie animali e delle aree verdi, compreso il fiume Torrens.

“Da oltre 40 anni, il circuito cittadino di Adelaide ha regalato alcune delle immagini più famose dell’automobilismo, come lo scoppio della gomma di Mansell, Senna e Prost sul podio dopo l’ultima vittoria di Senna in F1, Craig Lowndes che vince partendo dall’ultima posizione in griglia e lo spettacolare capottamento di Jason Bright alla curva 1", ha dichiarato Malinauskas.

"In questa nuova era, realizzeremo qualcosa di veramente di livello mondiale, coniugando velocità, sicurezza e gare spettacolari sia per la MotoGP che per il Supercars, che attireranno decine di migliaia di visitatori nella nostra città e nel nostro Stato e porteranno il South Australia all’attenzione di un pubblico globale di oltre 630 milioni di persone".

"La presentazione odierna segna un passo importante verso l’accoglienza della MotoGP ad Adelaide nel 2027 e la creazione di una destinazione sportiva di livello mondiale, progettata per offrire benefici ben oltre la bandiera a scacchi. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il Consiglio per la Conservazione per garantire che questo progetto offra il miglior risultato possibile per tutti i sud-australiani".

Si è inoltre impegnato a piantare 10 nuovi alberi per ognuno rimosso, il che significa che alla fine ne verranno piantati circa 3.770.

Il piano d’azione è inteso a rispondere alle preoccupazioni dei gruppi ambientalisti che negli ultimi mesi hanno organizzato proteste contro il progetto. Tali campagne hanno portato 43.000 persone a firmare una petizione che chiedeva l’interruzione del progetto.

Panoramica del circuito di Adelaide Foto di: MotoGP Sports Entertainment Group

Carlos Ezpeleta, vicedirettore generale del Gruppo MotoGP, ha aggiunto: "Abbiamo trascorso molti mesi lavorando a stretto contatto con la FIM e i nostri colleghi di Adelaide per progettare un circuito MotoGP che fosse allo stesso tempo emozionante e, soprattutto, sicuro. Siamo incredibilmente orgogliosi di ciò che è stato realizzato e fiduciosi che offrirà un’esperienza totalmente nuova ed emozionante ai nostri piloti, alle squadre e ai tifosi".

“Fin dal primo giorno abbiamo lavorato a stretto contatto con le parti interessate locali per garantire che il circuito offra risultati positivi per la comunità e l’ambiente, oltre a gare di livello mondiale. Siamo consapevoli che un progetto di questa portata comporterà qualche disagio, ma il nostro obiettivo è che gli abitanti di Adelaide siano orgogliosi di ospitare la MotoGP e si sentano sinceramente coinvolti nell’evento".