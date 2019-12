MotoGP: Suzuki svelerà la GSX-RR 2020 il 6 febbraio

Suzuki, il 2020 è ora. Il team che gareggia da qualche anno in MotoGP ha annunciato la data della presentazione della sua prossima arma, l'ultimo modello di GSX-RR che avrà il compito di migliorare il bottino di vittoria ottenuto nella classe regina del Motomondiale nel 2019.

Non solo la data, ma anche il luogo è ora noto: si tratta del circuito di Sepang, sede dei test invernali 2020 di MotoGP. La moto, così come avvenuto nella stagione terminata da qualche settimana, sarà affidata a due piloti spagnoli: Alex Rins e Joan Mir.

La GSX-RR 2020 sarà una moto importante per Suzuki, perché è la moto su cui sono riposte speranze importanti. La moto avrà il compito di avvicinare ancora di più la Casa giapponese a Honda, Ducati e Yamaha.

Per la prossima stagione è prevista inoltre una livrea particolare, probabilmente celebrativa, perché nel 2020 la Suzuki compirà i suoi 60 anni nelle corse.

Il giorno dopo la presentazione, il 7 febbraio, scatteranno i test malesi di Sepang, per poi terminare il 9. Per vedere prima la moto di Rins e Mir, ossia nel giorno in cui cadranno i veli, potrete collegarvi sui canali di Suzuki Ecstar dei principali social network.