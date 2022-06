MotoGP | Suzuki presenta un reclamo per l’incidente tra Nakagami e Rins

Carica lettore audio

Appena iniziata la gara a Barcellona, Takaaki Nakagami, che scattava dalla 12esima posizione della griglia, è partito come un razzo tagliando la pista mentre i piloti erano a ventaglio e ha ritardato la frenata arrivando in sesta posizione. In quel momento si è chiuso l’anteriore della sua Honda ed è caduto. La moto ha impattato contro quella di Alex Rins, mentre il giapponese, finendo al suolo, è finito con il casco sulla gomma posteriore di Pecco Bagnaia, travolgendo anche la Ducati del piemontese.

Fortunatamente, Nakagami non ha riportato conseguenze gravi, anche se è stato portato dal Circuito all’Hospital General de Catalunya per effettuare esami più approfonditi, dato che l’impatto del pilota contro la moto è stato molto forte.

I commissari di gara, dopo aver messo l’incidente sotto investigazione, hanno deciso di non sanzionare il portacolori LCR, considerandolo come un incidente di gara. Il problema è che solo una settimana fa, al Mugello, lo stesso pilota aveva avuto già un precedente in pista con Rins, facendolo finire fuori gara. Già domenica scorsa, Livio Suppo, team manager Suzuki, era andato a chiedere spiegazioni in Direzione Gara, che non aveva considerato punibile l’incidente.

Stavolta invece la lamentela di Suppo è stata più energica e Suzuki ha presentato un reclamo. Il team manager della Casa di Hamamatsu ha spiegato: “Abbiamo inviato una protesta ai commissari. Hanno verificato l’incidente e per loro è stato solo un incidente di gara. Per me questo non è accettabile, non si può considerare una cosa del genere come incidente di gara”.

“Penso che sia Alex sia Pecco si meritano di sapere quale sia la gravità dell’errore che ha commesso, perché è chiaro che sia un errore. È molto facile verificare i dati della posizione del piloti, quanti metri dopo il punto di frenata consueto si è fermato”, ha proseguito Suppo mettendo sotto la lente d’ingrandimento la frenata di Nakagami.

Infine conclude: “Inoltre, ha tagliato totalmente da sinistra a destra. Se parli con Pol (Espargaro, ndr)...dalle immagini sembra che stesse molto vicino a Pol. Penso che se la Direzione Gara creda che una cosa del genere sia un incidente normale, allora dobbiamo riflettere. Per noi non è accettabile. Un errore può capitare, ma questo è stato davvero enorme”.