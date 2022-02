MotoGP | Suzuki cerca il riscatto con la GSX-RR 2022

Carica lettore audio

La parola d'ordine deve essere riscatto, ma non potrebbe essere diversamente. Dopo essersi portata a casa sia il titolo piloti con Joan Mir che quello team nel 2020, la Suzuki è rimasta a bocca asciutta nella stagione 2021 della MotoGP. La Casa di Hamamatsu non è riuscita a togliersi neppure la soddisfazione di una vittoria e alla fine quindi il terzo posto nella classifica iridata del maiorchino è stato una magra consolazione per entrambi.

Sia lui che il compagno di squadra Alex Rins, troppo spesso avvezzo ad errori nella passata stagione e quindi chiamato ad una svolta importante quest'anno, hanno puntato a più riprese il dito sulla GSX-RR, sottolineando che quella portata in pista nella passata stagione era ancora troppo simile a quella del 2020 e non aveva avuto uno sviluppo all'altezza delle moto della concorrenza, Ducati su tutte.

Joan Mir, Suzuki MotoGP Team, Alex Rins, Suzuki MotoGP Team Photo by: Suzuki MotoGP

Le aspettative per la nuova creatura del reparto corse giapponese sono molto alte da parte di entrambi i piloti, che nei test dello scorso novembre a Jerez avevano già manifestato una certa soddisfazione per la prima base del prototipo 2022. Da domani ne avranno un nuovo assaggio a Sepang, nel primo test pre-campionato, e potranno iniziare a farsi un'idea più chiara del lavoro che è stato fatto dagli ingegneri nipponici, che potrebbe avere un ruolo chiave anche in ottica mercato, perché è inutile negare che Mir sarà uno dei pezzi più pregiati in ottica 2023.

Resta poi un enorme punto di domanda per quanto riguarda la struttura manageriale della squadra. Dopo aver deciso di non sostituire nella passata stagione Davide Brivio, quando il team manager italiano ha fatto il salto verso la Formula 1 con Alpine, dividendo le sue responsabilità tra diverse figure già presenti all'interno del box, per il 2022 la Suzuki aveva aperto un "casting" per un sostituto. Una ricerca che per il momento però non ha portato a designare un nuovo leader.

Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP Photo by: Suzuki MotoGP

Venendo alla presentazione, dopo un breve video introduttivo, le due moto sono state svelate all'interno del box a Sepang, dove domani inizieranno appunto i primi test della stagione 2022, e sono state introdotte dai vertici della squadra, il project leader Shinichi Sahara e ed il technical manager Ken Kawauchi. Entrambi hanno spiegato che il lavoro durante l'inverno è stato frenetico per cercare di evolvere la GSX-RR e renderla nuovamente una moto in grado di puntare al gradino più alto del podio, oltre che in grado di inserirsi nella corsa al titolo.

Poi è toccato al collaudatore Sylvain Guintoli, che ha parlato in maniera positiva degli aggiornamenti introdotti sulla moto 2022, che ha avuto modo di provare in anteprima nei tre giorni di Shakedown disputati all'inizio di questa settimana in Malesia, in particolare dei progressi fatti con l'abbassatore posteriore, una delle principali carenze della GSX-RR nella passata stagione. Il giudizio più importante però ovviamente sarà quello che potranno dare Rins e Mir da domani, ed entrambi sono parsi davvero impazienti di dare la lore valutazione, dando però anche una sensazione di grande ottimismo in questo senso.

Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP Photo by: Suzuki MotoGP

Il momento clou della presentazione è stato ovviamente il loro arrivo, perché è stato anche quello in cui finalmente sono stati tolti i veli alle moto. La livrea non rompe troppo con il passato recente, anche se c'è la novità del colore nero arrivato sul cupolino, ad affiancare il tradizionale blu che ha caratterizzato la Suzuki da quando è tornata sulla scena della classe regina nel 2015 ed il grigio, diventato ormai parte integrante della GSX-RR. Ma sul cupolino si può notare anche una forma differente rispetto al passato, segno evidente che è stato fatto un lavoro di affinamento anche per quanto riguarda l'aerodinamica.

Suzuki GSX-RR, Team Suzuki MotoGP Photo by: Suzuki MotoGP