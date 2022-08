MotoGP | Suzuki: a sorpresa Watanabe sostituisce Mir a Misano

Carica lettore audio

La Suzuki ha scelto di far debuttare in MotoGP il 31enne giapponese Kazuki Watanabe per sostituire l'infortunato Joan Mir nel Gran Premio di San Marino.

Il campione del mondo 2020 si è fratturato la caviglia destra in una brutta caduta avvenuta nel primo giro del Gran Premio d'Austria della scorsa settimana.

I medici hanno ordinato al pilota della Suzuki 15 giorni di riposo assoluto a seguito di un controllo effettuato il lunedì successivo alla gara del Red Bull Ring, e quindi è stato costretto a rinunciare al round di Misano della prossima settimana.

Le opzioni della Suzuki per sostituire Mir erano limitate, con il collaudatore ufficiale Sylvain Guintoli attualmente fuori gioco dopo essersi infortunato al polso prima della 8 Ore di Suzuka. Secondo i media italiani, Danilo Petrucci avrebbe ricevuto un'offerta, ma l'avrebbe rifiutata per concentrarsi sulla sua candidatura al titolo del MotoAmerica con la Ducati.

La Suzuki è stata quindi costretta a concedere un'occasione a Watanabe per il fine settimana di Misano.

Watanabe, che fa coppia con Guintoli nel team endurance Yoshimura SERT Suzuki, non ha mai corso in MotoGP e ha preso parte solo a cinque Gran Premi tra le classi 250cc e Moto2 nel 2009 e 2010, ottenendo come miglior piazzamento un 14° posto nel Gran Premio del Giappone 2009.

"Prima di tutto, vorrei augurare a Joan una pronta guarigione dall'infortunio che ha subito. E' un grande pilota e spero che torni presto in pista", ha detto Watanabe.

"Mi ha fatto molto piacere ricevere la chiamata per sostituirlo a Misano, sarà fantastico provare la MotoGP su quella pista".

"Farò del mio meglio per fare una buona prestazione e dare qualcosa in cambio alla squadra che mi ha dato questa possibilità".

Il team principal della Suzuki, Livio Suppo, ha aggiunto: "Siamo molto dispiaciuti che Joan non possa correre a Misano e gli auguriamo una rapida guarigione!".

"Nel frattempo siamo lieti di dare il benvenuto nel nostro team a Kazuki Watanabe, che ha una grande esperienza con Suzuki e sta disputando un'ottima stagione nella serie All Japan, avendo ottenuto anche il terzo posto alla 8 ore di Suzuka solo poche settimane fa".

"Quella sualla GSX-RR sarà una sfida molto diversa, ma faremo del nostro meglio per Watanabe-san affinché possa trarre il massimo da questa esperienza!".

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La Suzuki si ritirerà dalla MotoGP alla fine della stagione 2022, in seguito ad un annuncio shock fatto dopo il Gran Premio di Spagna, nel mese di maggio.

Il costruttore giapponese ha addotto motivi finanziari per decidere di porre fine al suo progetto MotoGP a solo un anno dalla firma del nuovo contratto quinquennale con Dorna Sports, il promoter della serie.

Inoltre, concluderà il suo impegno ufficiale con la squadra Yoshimura SERT nel Mondiale Endurance.

L'attuale pilota Alex Rins si unirà alla Honda LCR nel 2023, mentre Mir andrà a fare coppia con Marc Marquez nel box della squadra ufficiale Honda.