MotoGP | Suppo: "Suzuki vuole tempo per decidere il rinnovi dei piloti"

Una delle prime questioni scottanti che Livio Suppo dovrà affrontare in Suzuki è quella dei piloti. L'italiano ha preso in consegna una squadra i cui portacolori sono in scadenza alla fine di questa stagione, ma la tendenza è quella di rinnovare: questa è la "priorità" di Joan Mir, e dall'altra parte del box, Álex Rins ha detto che è pronto a parlare con la concorrenza, ma il suo nome non è ancora citato in nessuna delle altre squadre.

Fabio Quartararo si è reso disponibile per il 2023 perché, prima di rinnovare con Yamaha, chiede garanzie sull'intensità dello sviluppo portato avanti a Iwata. Interrogato da Canal+ sull'attrattiva di Quartararo, Suppo è rimasto evasivo, lodando anche le qualità dei suoi attuali piloti. "Fabio è Fabio!" ha detto il team manager della Suzuki. "Ha avuto una stagione incredibile l'anno scorso, l'unico pilota Yamaha molto forte. Sicuramente è un campione del mondo molto forte, ma onestamente penso che Álex e Joan siano allo stesso livello".

Livio Suppo conferma il desiderio della sua squadra di estendere sia il contratto di Joan Mir, che ha vinto il titolo nel 2020, sia quello di Álex Rins, vincitore di tre gare con la Casa della grande S, ma non vuole affrettarsi in qualsiasi discussione, preferendo valutare le forze presenti prima di entrare in discussioni concrete.

"Sahara-san (responsabile del progetto Suzuki, ndr) ha detto in un'intervista che quando hai due buoni piloti come Joan e Álex, la priorità è tenerli perché non sono facili da sostituire. Questa è la priorità", ha confermato Suppo in una conferenza stampa.

"D'altra parte, forse perché sto invecchiando, penso che potremmo tornare a quello che avevamo 15 o 20 anni fa in MotoGP, aspettare un po' il corso della stagione per prendere una decisione. Sarebbe un bene per la concorrenza. Dovrei essere l'ultimo a parlarne perché eravamo sotto i riflettori con Casey (Stoner, la cui partenza dalla Ducati alla Honda, che ha gestito, nel 2011 è stata annunciata nel luglio 2010, ndr). Dovrei essere il primo a tenere la bocca chiusa!".

Negli ultimi mesi alcuni piloti si sono allontanati dai "classici" accordi di una o due stagioni, preferendo un impegno a lungo termine. Marc Márquez e Brad Binder sono sotto contratto fino al 2024, e Pecco Bagnaia ha recentemente seguito l'esempio firmando un rinnovo con Ducati prima dell'inizio della stagione. Suppo capisce che alcune squadre vogliono sbarazzarsi di questi problemi il più presto possibile.

"Onestamente, penso che dipenda dalle condizioni. Per esempio, capisco perfettamente che la Ducati voglia rinnovare Pecco perché sono contenti di lui. Se lo rinnovano ora, gli danno fiducia per il futuro e questo è un bene. Potrebbe essere lo stesso per noi, quindi perché no. Ma dall'altro lato, penso che per la squadra, la società e i piloti, aspettare qualche gara è sempre meglio".