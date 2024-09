MotoGP | Super pole di Marquez ad Aragon: rifila 0"8 ad Acosta e Bagnaia!

Se Marc Marquez può avere una grande occasione per centrare la sua prima vittoria in sella alla Ducati, sembra essere proprio quella del Gran Premio d'Aragon. Dopo essere stato il più veloce in entrambi i turni di ieri, il pilota del Gresini Racing ha ritrovato una pole position che gli mancava da Jerez e lo ha fatto dando una lezione sonora a tutta la concorrenza.

Su una pista ancora sporca ed insidiosa a causa della pioggia caduta nel corso della notte, l'otto volte campione del mondo ha fermato il cronometro su un tempo 1'46"766, lontano dal record del Motorland Aragon che aveva fatto segnare ieri, ma abbastanza veloce da rifilare la bellezza di otto decimi ai più vicini degli inseguitori. Basta pensare che sono solamente tre i piloti che sono riusciti ad avere un distacco inferiore al secondo alle sue spalle per dare una dimensione della sua performance.

Un bravo però se lo merita anche Pedro Acosta, che finalmente è riuscito a vedere un bagliore di luce al fondo del tunnel che sembrava aver imboccato in questa seconda parte di stagione. Il portacolori della GasGas Tech3 è passato dalla Q1, quindi aveva a disposizione una sola gomma soft nuova, ma se l'è fatta bastare per issarsi in seconda posizione, seppur distanziato di 840 millesimi da Marc, anche se in questo forse è stato un po' favorito proprio dall'aver avuto la possibilità di "assaggiare" le condizioni della pista.

E per appena 2 millesimi il rookie spagnolo ha beffato il leader iridato Pecco Bagnaia, che però probabilmente avrebbe firmato per una prima fila per come era iniziato il suo weekend ieri. E' chiaro che in questo momento Marquez sembra di un altro pianeta per tutti, ma per lui forse è più importante essere davanti al rivale nella corsa al titolo Jorge Martin, che aprirà la seconda fila con il quarto tempo.

Il madrileno del Prima Pramac Racing si è un po' complicato la vita, perché al primo giro lanciato della Q2 è finito ruote all'aria alla curva 5, confermando le difficoltà sull'anteriore che stanno vivendo le Ducati su questa pista. Poi però è stato bravo a metterci una pezza per risalire fino alla quarta piazza a 876 millesimi.

In una qualifica in cui ha portato "solo" cinque moto in Q2, la Ducati comunque le ha piazzate tutte nelle prime due file, perché a completare la seconda ci sono la GP23 di Alex Marquez, che ha fatto praticamente tutta la qualifica al gancio del fratello, e la GP24 di Franco Morbidelli, che rispetto a ieri sembra aver fatto uno step importante.

La buona mattinata della KTM, che sul saliscendi spagnolo sembra essere quindi la seconda forza, è completata dal settimo tempo di Brad Binder, che come Acosta aveva a disposizione una sola gomma nuova dopo essere passato dalla Q1. Al suo fianco in terza fila ci saranno le due Aprilia del Trackhouse Racing con Miguel Oliveira e Raul Fernandez.

Johann Zarco invece ha firmato la miglior qualifica stagionale della Honda: dopo aver centrato la Q2 diretta ieri, il pilota francese oggi si è tolto anche la soddisfazione di mettersi dietro le due Aprilia ufficiali di Aleix Espargaro e di Maverick Vinales, che entrambi non sono riusciti a completare un vero e proprio giro lanciato commettendo qualche sbavatura di troppo, come testimoniato dai loro pesanti distacchi.

Purtroppo nessuno dei piloti italiani presenti nella Q1 sono riusciti a passare il taglio. Anzi, i primi esclusi sono proprio dei ragazzi di casa nostra. Marco Bezzecchi andrà a schierare la sua Ducati GP23 della Pertamina Enduro VR46 in 13° posizione, dopo essere stato beffato per appena 68 millesimi dalla KTM di Acosta.

Enea Bastianini invece si mangerà ancora di più le mani per il tempo che gli è stato cancellato ieri per una bandiera gialla che gli sarebbe valso la Q2 diretta. Con la pista ancora scivolosa a causa della pioggia caduta nella notte, il pilota ufficiale della Ducati ha dovuto abortire un paio di tentativi finendo lungo al "cavatappino" e alla fine quindi si ritrova solo 14° in griglia.

Se le KTM hanno fatto la voce grossa in questa Q1, era ovvio però che le RC16 non avrebbero potuto entrare tutte in Q2. A farne le spese è stata quella di Jack Miller, che completerà la quinta fila dalla 15° casella dello schieramento di partenza.

Nonostante la spalla sinistra ancora dolorante a causa della lussazione rimediata in Austria, Fabio Di Giannantonio ha lottato con tutte le sue forze, ma si è dovuto accontentare del 16° posto in griglia, davanti alla prima delle Yamaha, quella di Fabio Quartararo. Le novità introdotte nel test privato di Misano non sembrano aver dato il passo avanti sperato alle M1 e lo conferma anche quella di Alex Rins, che si ritrova addirittura in 21° e penultima posizione.

Qualifica da dimenticare anche per i due portacolori della HRC, perché Luca Marini e Joan Mir sono al fondo dello schieramento con le loro RC213V, in 20° ed in 22° posizione. I due piloti ufficiali sono infatti alle spalle anche della moto del Team LCR di Takaaki Nakagami, che con il 18° tempo precede la GasGas Tech3 di Augusto Fernandez.

