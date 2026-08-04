MotoGP | Stoner: "Se Acosta fosse più paziente, vedremmo tutto il suo talento emergere"

Casey Stoner mantiene sempre il suo sguardo penetrante sulla MotoGP e sui piloti che gli sono succeduti dopo il suo ritiro precoce a 27 anni. Se ha già visto passare diverse ondate di nuovi talenti, ovviamente non è insensibile al potenziale di Pedro Acosta, 19 anni più giovane di lui.

"Abbiamo visto il talento di Pedro, è chiaro", constata l'australiano in un'intervista concessa al sito ufficiale della MotoGP. Ma dopo i primi tre anni del promettente pilota KTM nella classe regina, Stoner resta con l'amaro in bocca e percepisce un difetto che finora ne ha frenato l'emergere.

Il due volte campione del mondo gli trasmette quindi un consiglio da saggio: "Credo che mi piacerebbe vedere un po' più di pazienza da parte sua, perché ho la sensazione che ci siano alcuni piloti in griglia che non gli piace vedere davanti a sé e che allora farà di tutto per superarli. Ora, se si vogliono vincere titoli, non funziona davvero così".

"Bisogna davvero sapere che, in certi giorni, non si vincerà, bisogna accettarlo e accettare alcuni di questi risultati. Penso che Pedro a volte potrebbe essere un po' più paziente e allora vedremmo il suo talento emergere molto di più".

Casey Stoner Photo de : Robert Cianflone / Getty Images

Arrivato in MotoGP a 19 anni e con la reputazione di un potenziale campione, Acosta era attesissimo fin dalla sua stagione da rookie. Molti, a cominciare da Marc Marquez, erano persuasi che avrebbe battuto il suo record di precocità vincendo già in uno dei suoi primi sette Gran Premi nella categoria, e persino che sarebbe stato in lotta per il titolo quell'anno.

Non solo non è riuscito ad impadronirsi del record, ma mentre si trova nella sua terza stagione ed ora corre nel team ufficiale KTM, il suo primo successo si fa ancora attendere. Ha appena potuto festeggiare una vittoria nella Sprint in Thailandia quest'anno, ereditata da una penalità inflitta a Márquez.

Una Ducati rivelatrice del suo vero talento?

Di recente, Acosta sembra essersi fatto una ragione riguardo a questa prima vittoria in un Gran Premio che si fa attendere. "Per il momento, non siamo nella fase di provare a pensare alle vittorie. Un giorno dovrebbe arrivare, ma ci vuole tempo!", ammetteva lo spagnolo poco prima dell'estate.

Per Stoner, il suo trasferimento in Ducati la prossima stagione segnerà una svolta, poiché Acosta dovrebbe avere tutte le carte in mano per diventare un contendente permanente alla vittoria. A meno che ciò non si trasformi in pressione, perché il pilota di Mazarrón alla fine non avrà più diritto all'errore...

"Arriverà il momento in cui sarà chiaramente molto minaccioso, soprattutto su una moto che ha dato prova di sé. Con la KTM, a volte è difficile sapere dove si collochi il suo livello, e appena vedremo Pedro su una Ducati, ne sapremo molto di più", ritiene Casey Stoner.

"Non si può dire nulla contro questa line-up", aggiunge l'ex pilota Ducati e Honda, che tuttavia vede ancora Marquez come l'uomo forte del futuro duo: "Marc è incredibilmente affidabile, sappiamo cosa sarà capace di produrre. È un talento incredibile e qualunque sia l'infortunio che può avere, sembra sempre poterlo superare e trovare un modo per ottenere risultati".