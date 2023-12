MotoGP | Stoner: "Giochi mentali? Scopri debolezze di chi li fa"

La MotoGP è passata da nemesi dichiarate che hanno portato l'attenzione alle stelle - basti pensare, tra i tanti, all'anno 2015 con quanto accadde tra Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Marc Marquez - a un'attenzione tornata a livelli stellari quasi solo attraverso una rivalità sportiva, consumatasi esclusivamente in pista, tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin.

Un modo molto diverso di intendere e approcciare le rivalità che Casey Stoner ha voluto commentare nel corso di un'intervista che ha rilasciato a TNT Sport. L'ex stella di Ducati e Honda HRC ha partecipato in prima persona alla fase antecedente a quella attuale, quando gli avversari - uno su tutti, Valentino Rossi - hanno usato anche la psicologia o giochi mentali per metterlo in difficoltà e batterlo per vincere il titolo della classe regina del Motomondiale.

Il parere del pluri campione del mondo australiano ha spesso un peso di un certo rilievo per via delle sue parole mai banali, anche a costo di risultare impopolare. Anche in questo caso ha dato una chiave di lettura interessante, che ribalta per certi versi la situazione che appare (o è apparsa al tempo) ai nostri occhi.

"La rivalità forte tra piloti forti c'è. E' solo sotto un velo, bisogna cercarla. Ma c'è! Capisco che tutti a casa vogliano vedere i dettagli, le cose nascoste. Ad alcuni piloti piace, pensano che sia così che si entra nella testa delle persone. Ma secondo me, sapete tutto ciò che si ottiene cerca di di entrare nella testa di qualcuno facendolo nel modo sbagliato? Li rendi solo più forti".

In tanti ricordano il duello tra Casey Stoner - allora in Ducati - e Valentino Rossi. L'italiano della Yamaha provò a mettere in difficoltà l'australiano non solo in pista, ma anche con stratagemmi psicologici che lo aiutarono a vincere il titolo al termine della stagione 2008. Stoner, però, ha anche dichiarato di aver imparato da quella situazione, ma non solo.

"Tutti quelli che lo hanno fatto con me? Impari da tutto quello che fanno. Il motivo per cui lo fanno poi... Si scoprono molte delle loro debolezze. Puoi capire quando cercano di compensare certe cose quando cercando di intimidirti. Se si impara da tutto questo, ci si rafforza fino al punto in cui non si può essere intimiditi. Se sei là fuori, a correre con un rivale, e gli sei amico, non andrà così forte. Non ti attaccheranno all'interno. Se mostri rispetto ai tuoi rivali loro non andranno oltre".

"Quando si tratta di lottare per il titolo, vuoi davvero vedere un rivale che cerchi di far fuori chi se lo sta giocando? Oppure vuoi che venga vinto il titolo per merito? In questo momento c'è molto rispetto tra i piloti, perché tutti sanno che stanno lottando con certe cose. Perché rischiare tutto questo facendosi dei nemici che potrebbero eliminarti in qualsiasi momento?".