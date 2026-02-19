MotoGP | Stoner duro sull'addio a Phillip Island: "Perché si deve eliminare il miglior circuito..."

L'annuncio dell'imminente uscita di Phillip Island dal calendario MotoGP ha fatto infuriare Casey Stoner. Sei volte vincitore del GP d'Australia su questo circuito, il campione di Southport non ha nascosto la sua rabbia nel vedere i Gran Premi abbandonare una pista unica, che gli sta tanto a cuore.

"La MotoGP toglierà Phillip Island dal suo calendario!!!", ha scritto in un post sui suoi canali social. "Uno dei più grandi circuiti motociclistici del mondo, che ha dato vita ad alcune delle gare più spettacolari e divertenti a cui abbiamo assistito, e che continua a farlo anno dopo anno, viene messo da parte a favore di una gara ad Adelaide e, a quanto pare, di un circuito urbano..."

"Perché la MotoGP dovrebbe eliminare dal suo calendario quello che è forse il suo miglior circuito... Lascio che sia ognuno a giudicare", ha aggiunto Casey Stoner, amareggiato.

Ogni anno, Phillip Island registra uno dei più bassi livelli di affluenza della stagione MotoGP, essendo considerato di difficile accesso ed offrendo un'esperienza meno confortevole rispetto ai grandi complessi per il pubblico. Ma è ovviamente un circuito molto particolare nella MotoGP. C'è lo scenario, con il mare sullo sfondo, c'è il meteo capriccioso, c'è la fauna locale che a volte può creare situazioni complicate, c'è l'asfalto che dà tanto filo da torcere ai costruttori.

C'è anche la tipologia del circuito, che richiede una guida naturale e sensibile, senza che venga imposta una sola traiettoria. Qui si guida d'istinto e con grande finezza, per affrontare sia il vento, un elemento a sé stante, sia il rilievo dell'isola che il tracciato segue. Molto fluido, il circuito presenta curve cieche e un forte dislivello, con alcuni tratti in cui le moto sembrano tuffarsi verso il mare. Lukey Heights, in particolare, rimarrà una delle curve più tecniche del campionato.

Casey Stoner, che nei suoi primi anni non apprezzava questo circuito, ne è diventato un maestro assoluto dopo una svolta avvenuta nel 2007, subito dopo il suo primo titolo mondiale. La necessità di trovare un modo atipico per generare aderenza ha richiesto da parte sua uno stile di guida unico, premiato con sei vittorie consecutive dal 2007 al 2012. Ha ottenuto lo stesso numero di successi nella classe regina di Valentino Rossi, che ha vinto altre due volte a Phillip Island nelle classi minori.

È lì che, nel 2011, Stoner ha festeggiato il suo compleanno conquistando il suo secondo titolo mondiale. Il suo nome è stato dato anche a una delle curve più complesse del circuito, la terza, dove eccelleva per la sua capacità di cercare la velocità in derapata.

Prima di lui, Mick Doohan aveva fatto risuonare l'inno australiano a Phillip Island nel 1998, secondo anno di presenza del circuito nel calendario, e anche lui ha una curva che porta il suo nome. Dopo la serie di Stoner, si è dovuto attendere Jack Miller per rivedere un pilota locale sul podio, nel 2019. Anche Miller ha una curva che porta il suo nome a Phillip Island, ma giovedì ha partecipato all'evento organizzato ad Adelaide per annunciare il nuovo Gran Premio. Si volta pagina...

