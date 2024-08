MotoGP | Stoner: “Ducati avrà vantaggio anche con il nuovo regolamento”

Il 2027 segna un cambiamento profondo in MotoGP, il nuovo regolamento entrerà in vigore e sarà interessante scoprire se i ruoli verranno invertiti. Niente più dispositivi di altezza, cilindrata diminuita e tante altre novità: sarà una MotoGP diversa, che si allontanerà da quella tecnologia estrema che sta facendo storcere il naso a molti.

C’è anche chi ipotizza la fine del dominio Ducati, che ora detiene l’egemonia del campionato con ben otto moto sulla griglia e dei numeri da capogiro. Eppure, secondo Casey Stoner non sarà così scontato vedere la Rossa di Borgo Panigale costretta a rincorrere, anzi. Il pluricampione australiano sostiene che anche dal 2027 gli avversari saranno obbligati a considerare Ducati come la moto da battere.

"Penso che sappiano di avere un vantaggio in quella situazione”, ha spiegato Stoner al podcast di Neil Hodgson. “Hai già molta potenza, come tutti. Ma Ducati ha ancora un vantaggio eccezionale, il divario sarà maggiore quando passerai a un motore di cilindrata inferiore. Il vantaggio, per loro, sarà ancora più grande di quanto non lo sia ora”.

La riduzione della cilindrata, dunque, continuerà a favorire Ducati secondo Stoner. Ma ci saranno anche altri aspetti che faranno sì che le Desmosedici vivano ancora il loro momento di gloria: “Le zone di frenata si ridurranno, e la velocità in curva potrebbe aumentare. In questa situazione ci saranno meno opportunità di sorpasso, perché non è come la 125cc, la 250cc, la Moto3”.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Uno degli aspetti più apprezzati del nuovo regolamento è la rimozione dei dispositivi di altezza, una sorta di ritorno a una MotoGP che strizza meno l’occhio alla Formula 1. Tuttavia, Stoner ritiene che, nonostante alcune buone trovate, si debba togliere molto per tornare a vedere gare che esaltino il talento dei piloti più che le moto: “Hanno fatto alcune cose giuste con alcuni degli elementi che sono stati, ma il resto non è neanche lontanamente vicino a quello che dovrebbe essere”.

"Mi sembra ancora che siano macchine di Formula 1 con due ruote. Abbiamo il traction control, l’anti-wheelie e tutte cose che la F1 non ha. Capisco che le moto debbano progredire tecnicamente, ma a un certo punto ci si deve fermare. Voglio vedere il talento dei piloti. Quando guardo un’immagine al rallentatore, non vedere alette che si flettono, voglio vedere piloti che scivolano, che controllano un'impennata, che trovano aderenza dove non c’è”, ha spiegato Stoner.

L’australiano osserva con perplessità anche il modo di fare di alcuni piloti, che presi dalla foga si buttano in azioni che ritiene pericolose: “Stiamo iniziando a vedere alcune cose in MotoGP, piloti che vedono un varco e lo sfruttano. Per me si tratta di un modo di pensare incredibilmente immaturo, voler vincere a tutti i costi. Odio questo modo di pensare, secondo me è il punto più basso dei bassi: in pratica dice 'non sono abbastanza bravo per vincere, quindi prendo qualsiasi strada per farlo”.