MotoGP, Stiria, Warm-Up: il bagnato esalta Marc Marquez

Le previsioni meteo parlavano di una domenica bagnata per il Gran Premio di Stiria e così è stato per ora, almeno per quanto riguarda i Warm-Up. La pioggia è caduta sul Red Bull Ring finché sono state in pista la Moto3 e la Moto2, poi è andata scemando quando è stato il momento della MotoGP, con i piloti che quindi si sono trovati ad affrontare soprattutto nei minuti conclusivi le difficili condizioni miste, con la pista che va in migliorando di passaggio in passaggio.

In queste condizioni è venuto fuori alla grande Marc Marquez: con il bagnato la sua Honda è meno impegnativa dal punto di vista fisico e sulla sensibilità dell'otto volte iridato non ci sono mai stati dubbi, quindi non bisogna stupirsi del fatto che davanti a tutti ci sia proprio lui in 1'31"403, candidandosi ad un ruolo da protagonista con la pista bagnata.

Alle sue spalle c'è un altro specialista come Jack Miller, che con la sua Ducati ha chiuso distanziato di appena 48 millesimi. Gli uomini della Casa di Borgo Panigale hanno mostrato un ottimo ritmo ieri sull'asciutto, ma non se la sono cavata affatto male neppure sul bagnato, perché Pecco Bagnaia, Johann Zarco ed il poleman Jorge Martin occupano le posizioni tra la quinta e la settima.

Sulla carta, queste condizioni dovrebbero essere particolarmente ostili alle Yamaha, ma Maverick Vinales sembra aver smentito questa teoria, perché lo spagnolo è riuscito a staccare il terzo tempo a soli 259 millesimi. Più in difficoltà invece Valentino Rossi e Fabio Quartararo, che sono solamente in 13esima e 16esima posizione, con il leader iridato che si è mostrato particolarmente nervoso, andando anche a sbagliare la piazzola quando è stato il momento di fare la prova di cambio moto (cosa che gli era già costata una penalità a Le Mans).

Dopo aver appreso in malo modo di essere fuori dalla KTM nella giornata di ieri, Iker Lecuona ha reagito alla grande ed ha confermato ancora una volta di avere grande talento sul bagnato con il quarto tempo. Non male anche Danilo Petrucci, che invece è riuscito a staccare l'11esimo tempo con la sua RC16, subito alle spalle di quella ufficiale di Miguel Oliveira. Per completare il quadro della top 10, davanti al portoghese poi ci sono anche la Honda di Alex Marquez e l'Aprilia di Aleix Espargaro.

Sul bagnato sono parse particolarmente in difficoltà le Suzuki, con Joan Mir ed Alex Rins che non sono riusciti a fare meglio del 19esimo e del 20esimo tempo. Poco meglio hanno fatto Lorenzo Savadori ed Enea Bastianini, che li precedono, mentre Luca Marini è solamente in 22esima posizione. Per quanto riguarda i due rientranti di lusso, Dani Pedrosa ha chiusao 14esimo a 1"6 con la KTM, mentre Cal Crutchlow continua a chiudere il gruppo con la Yamaha Petronas.

E' chiaro però che adesso il grande punto interrogativo sono le condizioni meteo che troveremo al momento del via: stando alle previsioni, la pioggia dovrebbe ricominciare a cadere sul tracciato austriaco. Anzi, c'è addirittura il rischio che possa arrivare in maniera copiosa e, se così fosse, potrebbe anche portare ad uno slittamento della gara.