MotoGP | Sterlacchini, ex KTM, è in trattativa per approdare in Honda

KTM ha annunciato qualche settimana fa che non era riuscita a raggiungere un accordo per il rinnovo con Fabiano Sterlacchini, che aveva preso nel 2021 da Ducati, dove aveva avuto un lungo percorso come braccio destro di Gigi Dall’Igna. “La distanza da casa sua, che è piuttosto lontana da qui (Austria, ndr) era un elemento da tenere in considerazione, ma non voglio usarlo come scusa principale”, aveva commentato Pir Beirer quando era uscita la notizia il mese scorso. “Non siamo riusciti a metterci d’accordo su alcune cose per continuare, per questo motivo le nostre strade si separano”, aveva proseguito il direttore sportivo KTM.

Un mese dopo la conferma dell’uscita di Sterlacchini, Motorsport.com apprende che il tecnico sta negoziando con Honda per passare alla struttura HRC. Il suo arrivo, in ogni caso, non avverrà prima del mese di novembre, quando finirà il periodo di contratto con KTM. Ad ogni modo, questa non è l’unica alternativa che ha sul tavolo il tecnico italiano, combattuto tra il restare vincolato al campionato o concentrarsi su un sistema al di fuori del Mondiale.

Ken Kawauchi, Technical Manager Suzuki MotoGP Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

L’ingaggio di Sterlacchini segnerebbe un prima e un dopo per il marchio giapponese: questo sarebbe infatti un segnale inequivocabile della volontà di aprirsi alla nuova tendenza che vige in MotoGP, che passa dal seguire la linea e il metodo di lavoro dei costruttori europei. Infatti, l’anno scorso i vertici HRC hanno avuto contatti con Gigi Dall’Igna per provare a prendere l’ingegnere che ha cambiato lo status quo del Mondiale e che rappresenta il pezzo fondamentale del dominio Ducati negli ultimi anni.

L’ultimo arrivo rilevante di HRC, al netto dei vertici e dei piloti, è stato quello di Ken Kawauchi, reclutato da Suzuki dopo che la Casa di Hamamatsu aveva ufficializzato la chiusura del team MotoGP. Se teniamo in considerazione la deriva di Honda quest’anno, anche da quello che dichiarano i piloti Joan Mir e Luca Marini, non sembra che l’entrata in scena di Kawauchi abbia dato i frutti sperati.