MotoGP Thailandia

MotoGP | Steiner sorpreso dalla rapidità del mercato: "Se un pilota pensa già al 2027, sarà motivato?"

In MotoGP si va veloci, soprattutto quest'anno, quindi Günther Steiner, il nuovo boss della KTM Tech3, dovrà abituarsi alla sua nuova realtà dopo aver vissuto tanti anni in Formula 1.

Léna Buffa
Modificato:
Guenther Steiner, Red Bull KTM Tech3

Günther Steiner ha iniziato il suo primo giorno di scuola. Come Toprak Razgatlioglu e Diogo Moreira, anche lui è un rookie nella MotoGP di questa stagione, in qualità di amministratore delegato del team Tech3. Il manager italiano, star del paddock della F1 e di Netflix, deve trovare il suo posto in un ambiente che ha le sue regole.

Ma quest'anno è anche un ambiente particolarmente effervescente, da un lato perché la maggior parte dei piloti sta arrivando alla fine del contratto e, dall'altro, perché tutti gli accordi che legano i team, i costruttori e il campionato sono in discussione in vista dell'inizio di un nuovo ciclo contrattuale nel 2027.

E Steiner, che ha assunto ufficialmente la carica il 1° gennaio, non sembrava aspettarsi una tale frenesia mentre sta appena prendendo confidenza con il suo nuovo ruolo. "Sono rimasto molto sorpreso dalla rapidità con cui il mercato dei trasferimenti sta decollando qui!", ha ammesso al microfono del sito ufficiale della MotoGP.

"Mi ha colpito perché la stagione non è ancora iniziata e i piloti parlano già di dove saranno nel 2027. Devo abituarmi. D'altra parte, credo che quest'anno sia comunque iniziato prima del solito".

Tech3 "un po' in ritardo" nelle trattative

Per quanto riguarda i piloti, Maverick Vinales è oggetto di voci insistenti che promettono un suo trasferimento al team ufficiale KTM per il prossimo anno. La situazione sembra più confusa per il suo compagno di squadra, Enea Bastianini, che non si è davvero adattato alla moto di Mattighofen durante la sua prima stagione.

Circolano diversi nomi riguardo alla formazione 2027 di Tech3, principalmente giovani piloti che KTM potrebbe voler far salire in MotoGP attraverso il team di Bormes-les-Mimosas. Tuttavia, anche il legame di quest'ultimo con il costruttore deve essere confermato.

"Per quanto riguarda il costruttore, devo parlare con KTM. Direi che ho un buon rapporto personale con Pit (Beirer, direttore di KTM Motorsports) e Jens (Hainbach, vicepresidente delle gare su pista per KTM), quindi non è molto difficile comunicare con loro. Ma bisogna comunque farlo e dobbiamo vedere cosa è meglio per Tech3".

"Per quanto riguarda il mercato piloti, penso che siamo un po' in ritardo", ammette Steiner. "Non sono abituato che inizi così presto. Non abbiamo ancora iniziato l'anno, come possiamo parlare dei piloti per il prossimo anno ? Ma qui è così, devo abituarmi".

"Non abbiamo ancora iniziato la stagione e se un pilota prevede di essere altrove nel 2027, non so quale sarà la sua motivazione per il 2026. Non starà già pensando al futuro? Per me è molto presto e penso che siamo un po' in ritardo perché abbiamo appena iniziato, all'inizio dell'anno, quindi vedremo cosa succederà, cosa è reale e cosa sono solo voci".

