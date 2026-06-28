MotoGP | Steiner bacchetta Vinales: "Accusare KTM non è la cosa più intelligente da fare"

Il CEO della KTM Tech3, Guenther Steiner, ritiene che Maverick Vinales non si sia fatto un favore accusando pubblicamente KTM di mettere in pericolo il suo futuro in MotoGP.

Vinales è stato critico nei confronti del modo in cui KTM ha gestito la sua situazione contrattuale nelle ultime settimane. Al GP della Repubblica Ceca dello scorso weekend, ha accusato KTM di averlo lasciato nel limbo per il 2027, prima di rincarare la dose ad Assen, sostenendo che il costruttore austriaco sarebbe l'unico responsabile se l'anno prossimo dovesse ritrovarsi senza una sella.

La frustrazione dello spagnolo deriva dal fatto che KTM non gli ha permesso di perseguire altre opzioni dopo che è diventato chiaro che non sarebbe stato promosso con un posto nel team ufficiale, come inizialmente previsto.

Vinales resta legato alla Casa di Mattighofen da una clausola del suo contratto che scade alla fine di giugno e dà al costruttore il diritto di prelazione sui suoi servizi per il 2027.

Parlando della questione, Steiner ha detto che probabilmente il pilota di Roses non ha pesato le proprie parole, viste le limitate opportunità disponibili altrove sulla griglia.

"Non penso sia la cosa più intelligente da fare", ha detto a proposito dei commenti di Vinales. "Non so perché l'abbia detto".

"Se non hai scelta… se sei un mendicante, non puoi fare lo schizzinoso. Ma non so cosa stesse pensando. Forse non stava pensando quando l'ha detto".

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tech3 accoglierà una formazione completamente nuova nel 2027, con il compagno di squadra di Vinales, Enea Bastianini, destinato a passare all'Aprilia Trackhouse l'anno prossimo. Il team ha avviato negoziati con Luca Marini della Honda, mentre sta valutando di ingaggiare un rookie - forse Senna Agius - per l'altro posto.

Anche Vinales ha ammesso che le sue possibilità di restare nella squadra francese sono scarse, citando la decisione di KTM di escluderlo dal test Pirelli di lunedì scorso come prova del fatto che non sarà confermato l'anno prossimo.

Quando gli è stato domandato se le dichiarazioni di Vinales potessero danneggiare le sue prospettive, Steiner ha detto: "Sono sicuro che non aiuti in queste cose. Incolpare KTM per questo, penso sia anche un po' duro".

"In termini di prestazioni, la KTM al momento non è un'Aprilia o una Ducati, ma la performance c'è. Pedro (Acosta) sta andando bene ed Enea ieri era nella top 10, quindi non è solo colpa della KTM".

"Non so cosa stesse pensando e forse era molto emotivo al riguardo, perché c'è la possibilità che l'anno prossimo non sia più in MotoGP, e ha semplicemente lasciato che le emozioni prendessero il sopravvento".

Vinales ha saltato diverse gare ad inizio anno dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere una vite allentata nella spalla sinistra. Sebbene sia passato quasi un anno dall'incidente del Sachsenring che ha portato alla sua attuale situazione, Vinales non è riuscito a recuperare completamente, e questo ha avuto un impatto negativo sui suoi risultati in MotoGP.

Lo stesso spagnolo è fiducioso che riuscirà a tornare in piena forma e a ritrovare il suo vecchio livello, ma sia KTM sia Tech3 hanno dichiarato che vorrebbero valutare le sue prestazioni prima di prendere una decisione definitiva.