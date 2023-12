MotoGP | Statistiche: Bagnaia, il primo doppio campione Ducati

Pecco Bagnaia ha vinto quest'anno il suo secondo titolo consecutivo nella classe regina, un'impresa riuscita solo a Valentino Rossi e Marc Marquez nell'era della MotoGP. Nella storia del campionato, si aggiunge a Geoff Duke, John Surtees, Mike Hailwood, Giacomo Agostini, Phil Read, Barry Sheene, Kenny Roberts, Eddie Lawson, Wayne Rainey e Mick Doohan.

Il pilota della Ducati è il 17° pilota a diventare due volte campione del mondo nella massima competizione motociclistica e il quarto italiano dopo Agostini, Rossi ed Umberto Masetti. È il primo pilota a vincere due titoli con la moto italiana, dato che Casey Stoner ha vinto solo la prima delle sue due corone mondiali in rosso.

Come nel 2022, Bagnaia ha vinto sette Gran Premi, a cui si aggiungono le quattro vittorie nelle Sprint, nate quest'anno. Il torinese non ha mai vinto due gare principali di fila, cosa che è successa solo a Nicky Hayden e Joan Mir per un campione del mondo nell'era MotoGP.

Quest'anno, infatti, nessun pilota è riuscito a vincere due Gran Premi di fila, cosa che è accaduta solo una volta nella storia della classe regina, nella sua prima stagione nel 1949, con solo sei gare in programma! D'altra parte, la Ducati ha chiuso l'anno con la nona vittoria consecutiva, un nuovo record per il marchio.

Un record di punti... ma non nelle gare principali

Pecco Bagnaia ha totalizzato un totale di 467 punti, che è naturalmente un record per la presenza delle Sprint... ma contando solo le gare principali, ne ha totalizzati "solo" 327, ben lontani dal record di 420 di Marc Marquez nel 2019, quando c'era un Gran Premio in meno in calendario.

Nel 2022 Bagnaia aveva azzerato il distacco da Fabio Quartararo con recupero record di 91 punti per risalire la classifica, ma questa volta ha rischiato di perdere tutto dopo aver accumulato un vantaggio di 66 punti dopo la Sprint di Barcellona. Jorge Martin ha colmato il divario e ha addirittura preso un vantaggio di sette lunghezze dopo lo sprint di Mandalika, ma Bagnaia ha ripreso il comando il giorno successivo e non l'ha più mollato per essere incoronato campione con un vantaggio di 39 punti. Bisogna risalire ai 151 punti di vantaggio di Marquez nel 2019 per trovare un distacco maggiore.

La carriera di Pecco Bagnaia in cifre

87 Gran Premi in MotoGP, 192 in tutte le categorie

18 vittorie in MotoGP, 28 in tutte le categorie

35 podi in MotoGP, 58 in tutte le categorie

18 pole position in MotoGP, 25 in tutte le categorie

13 giri veloci in MotoGP, 18 in tutte le categorie

1085 punti in MotoGP, 1836 in tutte le categorie

I numeri del suo 2023