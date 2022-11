MotoGP | Sprint Race: stabilito il limite di carburante a 12 litri

Carica lettore audio

La stagione è finita domenica scorsa a Valencia, ma il lavoro non si ferma mai: così la Grand Prix Commission ha diffuso oggi le decisioni prese durante un meeting che si è tenuto proprio al Circuito Ricardo Tormo. Le decisioni riguardano in particolare le gare sprint del prossimo anno, dato che il nuovo format che prevede l’introduzione di una seconda gara deve essere ancora ben definito e collaudato.

Limite di carburante a 12 litri

Per quanto riguarda la MotoGP, la Gran Prix Commission ha stabilito che la capacità massima del serbatoio per le gare sprint è confermata a 12 litri. Le squadre possono scegliere di utilizzare un serbatoio appositamente costruito con questa capacità o un metodo alternativo per ridurre la capacità del serbatoio normale. Le altre norme sui serbatoi di carburante saranno le stesse di quelle che sono in vigore per la gara standard, ad esempio la temperatura ambiente del carburante, il metodo delle verifiche tecniche.

Per quanto riguarda invece tutte le classi, è stato confermato il materiale consentito per la costruzione dei serbatoi di carburante: la struttura principale del serbatoio deve essere completamente in acciaio o alluminio. Tuttavia, l'uso di altri materiali, tra cui la fibra di carbonio, la fibra aramidica e la fibra di vetro, è consentito come aggiunta, se necessario, per aggiungere rigidità e protezione o per altri scopi.

Distanza da terra del cucchiaio del forcellone

A seguito di un incidente avvenuto durante il GP di San Marino del 2022 della MotoGP, in cui il cucchiaio del forcellone di una moto si è rotto a seguito del contatto con un cordolo, è stato deciso di aumentare di 15 mm l'altezza minima da terra consentita, portandola a 35 mm.

Valida per tutte le classi è la norma che non sia consentita la costruzione in materiale composito del portadischi dei freni (compresi quelli rinforzati con fibra di carbonio, fibra di vetro e simili). Gli unici materiali consentiti sono le leghe di magnesio e leghe di alluminio.

Gare interrotte e ripartite

La Grand Prix Commission ha fatto inoltre chiarezza sull’assegnazione dei punti in caso di gare interrotte e ripartite, con riferimento particolare alla Moto2 e alla Moto3: se nessuna delle gare (interrotte e ripartite) ha completato almeno 3 giri e non è possibile ripartire, la gara viene considerata nulla e non vengono assegnati punti.

Se la somma dei giri completati in tutte le gare (contando solo le gare che hanno avuto più di 3 giri) è inferiore al 50% della distanza di gara originale, verrà assegnato metà punteggio, mentre se si è superato il 50% della distanza di gara originale, verrà assegnato il punteggio pieno.

Novità di libere e qualifiche con il nuovo format

L’introduzione della Sprint Race ha portato a un cambiamento dell’intera agenda del weekend, che riguarda anche Moto2 e Moto3: pertanto la Gran Prix Commisison ha confermato una modifica che prevede che solo per le due classi propedeutiche alla MotoGP, le tre sessioni di prove libere del venerdì e del sabato continueranno a essere cronometrate ai fini della progressione in QP1 e QP2.

Per quanto riguarda le qualifice, la Grand Prix Commission ha approvato l'abolizione del diritto della Direzione di gara di rinunciare, a sua discrezione, al requisito che un pilota abbia ottenuto, in qualsiasi sessione, un tempo sul giro inferiore al 105% del pilota più veloce di quella sessione. Tuttavia, questo diritto verrà mantenuto in MotoE, in cui ci sono meno sessioni di prove.

Attrezzatura da gara

Ovviamente, non è mai da sottovalutare l’attrezzatura dei piloti, che garantisce la maggior sicurezza possibile. Pertanto la Grand Prix Commission ha ribadito le seguenti norme: dopo che alcune tute si sono slacciate a seguito di incidenti, è stato concordato con i produttori un nuovo sistema di chiusura. L'uso di pelli con questo sistema di chiusura è d'ora in poi è obbligatorio.

La FIM continua la sua missione di miglioramento dell'equipaggiamento dei piloti e di sviluppo dei caschi. In linea con questa politica solo i caschi omologati dalla FIM (con un'etichetta di omologazione FIM valida) saranno ammessi con le seguenti scadenze:

o Fino al 31/12/2025: FRHPhe-01 e FRHPhe-02

o Dal 01/01/2026: solo FRHPhe-02