MotoGP | Spunta Brivio come possibile sostituto di Puig in Honda

Confermato l’addio di Marc Marquez, Honda continua il suo processo di ristrutturazione, dove spicca l’uscita di scena del direttore tecnico Shinichi Kokubu, sostituito da Shin Sato. Quest’operazione è stata effettuata durante il Gran Premio del Giappone, a cui ha poi fatto seguito un’altra serie di movimenti all’interno dell’organizzazione.

Secondo quanto riportato da Speedweek, il prossimo che potrebbe lasciare l’incarico è Alberto Puig, che potrebbe essere potenzialmente sostituito da Davide Brivio. L’italiano fu determinante nell’arrivo di Valentino Rossi in Yamaha nel 2004 e ricoprì un ruolo chiave nel progetto Suzuki con cui Joan Mir vinse il mondiale nel 2020. Alla fine del 2021, Brivio ha lasciato la Casa della grande S per unirsi all’organigramma Alpine nel team del gruppo Renault che disputa il Mondiale di Formula 1. Lì è rimasto come direttore di gara per un anno, prima di essere ricollocato come direttore dei programmi fuori dalla Formula 1 e come massimo responsabile dei giovani piloti.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Davide Brivio, Joan Mir, Team Suzuki

Durante gli ultimi mesi, il suo nome ha guadagnato terreno come possibile candidato a prendere il comando di Honda nel caso in cui i vertici del marchio giapponese lo considerino. In questo senso, vale la pena sottolineare che lo stesso Brivio ha negato questo stesso venerdì che l’operazione è in corso. Curiosamente sullo stesso sito che ha anticipato il tema.

“Rimarrò in Alpine nel 2024. Non è sicuro che il mio contratto scada alla fine del 2023. Non posso parlare della durata esatta, ma il contratto è in vigore l’anno prossimo”, ha dichiarato Brivio direttamente da Abu Dhabi, dove questo fine settimana va in scena l’ultimo appuntamento del mondiale di Formula 1.

Anche Puig ha un contratto in vigore con Honda fino alla fine del 2024, ma non stupirebbe se i giapponesi decidessero di interrompere l’accordo prima del tempo. L’ex pilota spagnolo è stato annunciato come team manager nel 2018, dopo che Honda l’ha sostituito a Livio Suppo.