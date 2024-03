MotoGP | Sprint di "prime" a Portimao: vince Vinales davanti a Marc Marquez

Ci si aspettava una grande lotta tra le Ducati, invece sono Maverick Vinales e l'Aprilia a fare festa nella Sprint del Gran Premio del Portogallo. Per la Casa di Noale si tratta della seconda affermazione in una gara breve del sabato, ma soprattutto è il primo trionfo per il pilota di Roses con il marchio italiano. E' vero che non si tratta di un Gran Premio vero e proprio, ma oggi è diventato così il primo in era MotoGP ad aver condotto al successo le moto di tre marchi diversi, visto che in precedenza lo aveva già fatto con Suzuki e Yamaha. Per certi versi, dunque, si può parlare di un risultato storico.

Ad onor del vero, va detto che in un certo senso il successo se l'è visto servire su un piatto d'argento da Pecco Bagnaia: il campione del mondo in carica era partito all'attacco dalla seconda fila e nello spazio di un paio di giri era riuscito a prendersi il comando, ricopiando la strategia che aveva utilizzato per la sua vittoria in Qatar. Il ducatista era riuscito ad aprire una forbice di circa un secondo, che sembrava poter amministrare piuttosto tranquillamente, ma a quattro giri dal termine è finito lunghissimo alla curva 1, arretrando al quarto posto e cedendo così la leadership a Vinales.

Lo spagnolo a questo punto se l'è dovuta vedere con Jorge Martin, che però questa volta non si è mostrato nella consueta versione esplosiva del sabato. Ad un paio di giri dal termine, infatti, è parso abbastanza evidente che "Martinator" non ne aveva per provare a contrastare Maverick, che quindi si è involato verso un successo meritato, in barba alla gastroenterite che lo perseguita da qualche giorno.

Martin invece ha iniziato a guardarsi le spalle dal ritorno di Marc Marquez, che all'inizio era addirittura secondo, ma poi aveva perso terreno con un lungo alla curva 5. All'ultimo giro però è stato determinatissimo e nello stesso punto ha trovato il varco giusto per infilare il rivale del Prima Pramac Racing, regalandosi così il suo primo podio in sella alla Ducati, che è anche il primo con il Gresini Racing.

Dopo l'errore, Bagnaia ha perso ritmo e alla fine si è dovuto difendere dalla KTM di Jack Miller, con cui aveva già battagliato nelle primissime fasi della corsa e che questa volta è riuscito a contenere il drop a cui ci ha abituato nella seconda parte di gara. Il quarto posto comunque tiene Pecco in vetta alla classifica iridata con 2 punti di margine su Martin ed 8 su Brad Binder, oggi incappato in una scivolata che lo ha estromesso anzitempo. Occhio poi anche a Marquez, che è 2 lunghezze più indietro.

Non è andata come avrebbe sperato neppure la Sprint di Enea Bastianini, che si è messa in salita da subito, perché non è riuscito ad ingaggiare l'abbassatore anteriore al via. Il ducatista quindi si è visto inghiottire dal gruppo e alla fine si è dovuto accontentare del sesto posto finale, senza riuscire mai a tenere il ritmo dei migliori.

Ancora in zona punti il rookie Pedro Acosta, che ha confermato il settimo posto che occupava in griglia con la sua GasGas Tech3, mentre non è stata affatto male la rimonta dell'altra Aprilia di Aleix Espargaro, risalito dal 13° posto in griglia fino all'ottavo sotto alla bandiera a scacchi. L'ultimo punticino poi se l'è portato a casa Fabio Quartararo, per il quale sembra aver pagato la scelta di aver montato la gomma media sulla sua Yamaha a differenza di tutti gli altri che avevano la soft.

Negativa la gara di Marco Bezzecchi, che non è andato oltre l'11° posto dopo aver preso il via dalla seconda fila. 16° posto poi per Franco Morbidelli, mentre Luca Marini ha chiuso 18°. La migliore delle Honda invece è stata quella del suo compagno Joan Mir, che però si è piazzato solo 14°. Costretto al ritiro, infine, Fabio Di Giannantonio, finito ruote all'aria come Johann Zarco, Alex Rins ed il già citato Binder.