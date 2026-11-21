MotoGP Portogallo

MotoGP | Sprint anticipata per evitare il maltempo: la gara che potrebbe incoronare Marquez partirà alle 15:30 italiane

La MotoGP ha confermato durante le qualifiche del GP del Portogallo che tutte le sessioni del pomeriggio saranno anticipate di mezz'ora a Portimao, incidendo sulla gara sprint in cui Marquez può vincere il titolo, che si terrà alle 15:30 italiane.

Rubén Carballo Rosa

Pubblicato: 21 nov 2026, 12:05

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L'arrivo del maltempo a Portimao ha provocato un cambio di orari in una giornata che può essere storica per il Mondiale MotoGP, tenuto conto che Marc Marquez può conquistareil suo decimo titolo mondiale.

La pioggia è arrivata all'Autodromo Internacional del Algarve nelle prime ore della mattina e ha influito sullo svolgimento delle FP2 di Moto3, Moto2 (dove hanno girato solo 10 piloti) e MotoGP, e anche nella qualifica della classe regina, per quanto negli ultimi minuti della Q1 e nella Q2 si sia già potuto girare con gomme da asciutto, tanto che Marco Bezzecchi ha firmato la pole position facendo segnare il nuovo record della pista.

Tuttavia, le previsioni meteo per questo sabato indicano che la pioggia più intensa potrebbe arrivare nel pomeriggio, intorno alle 16:00 locali, subito dopo la Sprint. Alla luce di questo, il Mondiale MotoGP ha preso la decisione di anticipare di mezz'ora tutte le sessioni previste per il pomeriggio.

Così, la Sprint in cui Marquez può laurearsi campione si svolgerà alle 14:30 locali, invece delle 15:00 previste inizialmente. In Italia, quindi, la gara corta programmata su 12 giri sarà alle 15:30.

Fans en Portimao

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Allo stesso modo, sono state anticipate anche le qualifiche delle categorie più piccole. La qualifica della Moto3 inizierà alle 12:15 locali (13:15 in Italia), con la Q1. La pole sarà in palio nella Q2 tra le 12:40 e le 12:55 (13:40-13:55 nel nostro Paese).

La Moto2, nella quale il titolo è in gioco tra Manu Gonzalez ed Izan Guevara, sarà anch'essa anticipata. La Q1 della classe intermedia sarà dalle 13:10 alle 13:25 del pomeriggio (14:10-14:25 italiane), e la Q2 si svolgerà dalle 13:35 alle 13:50 (13:35-13:50 italiane).

Va ricordato che, guardando la griglia di partenza, i risultati possono dare il titolo a Marquez già questo sabato, senza dover aspettare domenica. Lo spagnolo deve andare a punti per eliminare Marco Bezzecchi dall'equazione, e guadagnare due punti su Jorge Martin. Qualcosa che si realizzerebbe con i risultati della qualifica: il #93 partirà secondo, dietro a Bezzecchi, mentre Martin scatterà solo settimo.

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