MotoGP | Spalla lussata per Acosta: è unfit a Phillip Island

Condizionato dalla qualifica negativa che l’ha costretto a partire dalla 15esima posizione della griglia nella Sprint a Phillip Island (la peggior posizione da quando ha debuttato in MotoGP quest’anno), Pedro Acosta stava rimontando in gara fino a quando, all’entrara di una curva a destra, la moto l’ha sbalzato in aria. Il pilota GasGas è finito a terra e, nell’impatto molto violento, la spalla è uscita, anche se poi è rientrata.

Acosta si è sottoposto ai controlli al centro medico, dove i medici non hanno evidenziato fratture e l’hanno mandato a casa in attesa che trascorresse la notte per poi valutare le condizioni il giorno successivo. Nonostante il pilota di Murcia si fosse alzato con l’intenzione di partecipare al warmup, il dolore intenso l’ha condizionato troppo e i medici gli hanno dato l’unfit per la giornata di domenica.

Questa sarà la prima assenza di Acosta nella classe regina. Tuttavia, non sembra che questo dolore gli impedirà di correre nei prossimi appuntamenti del calendario. Ci saranno altre due gare consecutive: la settimana prossima in Thailandia e quella seguente in Malesia. Fino ad allora, lo spagnolo si dedicherà a un trattamento conservativo, poco invasivo e basato sul dar tempo all’articolazione affinché possa salire in moto venerdì a Buriram.

“Sono caduto molte volte durante la mia carriera, ma questa è la prima volta in cui la moto mi lancia per aria in ingresso curva”, ha dichiaratato Acosta, che, con 24 cadute in totale, è leader della particolare classifica delle cadute anche davanti a Marc Marquez, che ne ha sommate 22. Il #31, da parte sua, non ha potuto terminare nemmeno la Sprint né la gara lunga in Giappone due settimane fa. Sabato è finito a terra mentre era al comando e tutto lasciava pensare che potesse vincere la sua prima gara. Lo stesso finale c’è stato domenica.