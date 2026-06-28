MotoGP | Sospiro di sollievo per Bezzecchi: TAC e radiografie negative, stasera torna in Italia
Dall'ospedale di Groningen sono arrivate buone indicazioni sulle condizioni del pilota dell'Aprilia in seguito al bruttissimo incidente di cui è stato vittima nel Gran Premio d'Olanda. Lo zero di oggi gli è costato la leadership, ma l'assenza di infortuni può mitigare in parte la delusione.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Marco Bezzecchi e l'Aprilia possono tirare un sospiro di sollievo. Una domenica storta, che è costata al riminese la leadership della classifica iridata, si è conclusa almeno con una nota positiva. Dall'Ospedale Universitario di Groningen sono arrivate infatti delle notizie rassicuranti sulle sue condizioni in seguito al terribile incidente di cui è stato vittima al secondo giro del Gran Premio d'Olanda di MotoGP.
"La TAC e gli esami radiologici svolti da Marco Bezzecchi sono risultati negativi, è quindi risultato idoneo alla dimissione dall'ospedale e tornerà in Italia questa sera", ha confermato l'ufficio stampa della Casa di Noale con una breve nota pubblicata poco dopo le 18.
Davvero una bella notizia, perché le immagini dell'incidente del riminese avevano fatto davvero raggelare il sangue. Bezzecchi ha perso l'anteriore della sua RS-GP nella percorrenza della curva 15, una delle più veloci della "Cattedrale" di Assen. Anche se si è trattato di una normale scivolata, a fare la differenza è stata proprio la velocità, perché Marco ha cominciato a rotolare in maniera davvero impressionante una volta arrivato nella ghiaia della via di fuga, rischiando addirittura di andare ad impattare le barriere nella sua dinamica.
Fortunatamente, dopo pochi istanti, è arrivata l'indicazione che il portacolori dell'Aprilia era cosciente e anche le immagini televisive lo hanno mostrato seduto accanto al muretto, con i medici al suo fianco. Tuttavia, è stato subito disposto il suo trasferimento al Centro Medico del circuito olandese, dove è stato sottoposto ad una prima serie di esami.
Visto il modo in cui era ruzzolato, rimbalzando sulla testa e sui piedi, Marco lamentava un forte dolore nella zona cervicale e, nonostante gli esami confermassero una normale mobilità in tutti e quattro gli arti, senza segni di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche, l'equipe medica guidata dal dottor Angel Charte ha optato per la prudenza, disponendo il trasferimento in ospedale per sottoporlo ad esami più approfonditi.
Da Groningen poi sono arrivate per fortuna buone notizie, che hanno reso almeno un briciolo meno amara una domenica molto deludente. Su una pista sulla quale l'Aprilia aveva un grande potenziale, come confermato dalla tripletta firmata dalle RS-GP di Ai Ogura, Raul Fernandez e Jorge Martin, il romagnolo ha infatti raccolto appena 6 punti nella Sprint.
E lo zero di oggi si somma ai due recenti di Balaton Park, dove era stato vittima dell'incidente innescato al via dal compagno Martin, e di Brno, dove alla domenica non ha potuto correre per la sospensione rimediata per aver schiaffeggiato un commissario in seguito ad una caduta avvenuta nella Sprint. Un filotto che lo ha portato ad essere superato di 7 lunghezze da "Martinator" nella classifica iridata. Il non aver rimediato infortuni però lascia almeno la porta aperta alla possibilità di rimediare tra due settimane, quando al Sachsenring andrà in scena il Gran Premio di Germania.
Condividi o salva questo articolo
MotoGP | Bezzecchi ha un forte dolore cervicale: non sembrano esserci complicazioni, ma va in ospedale
MotoGP | Assen, Warm-Up: Bezzecchi e Ogura confermano le Aprilia ancora al top
MotoGP | Aprilia fa 4 su 5 nella Sprint di Assen, ma vale solo 2 punti su Marquez
MotoGP | Martin: "Tornare ad essere leader dopo l'inferno che ho passato significa molto"
MotoGP | Martin: "Ho avuto problemi che spero si risolvano cambiando le gomme"
MotoGP | Bezzecchi: "Bella bagarre con Martin, speriamo di rifarla più avanti domani"
Ultime notizie
WRC | Ogier vince il Rally dell'Acropoli e si rilancia nel Mondiale. Neuville beffato da una doppia foratura
MotoGP | Assen apre sempre di più il Mondiale: Ogura ora deve crederci, ma il vincitore occulto è Marquez
F1 | Ferrari, ecco il lato oscuro della SF-26: da Barcellona a Spielberg cambia tutto
F1 | Antonelli: "Sono partito con la vena chiusa. Senza i problemi ai freni, il finale sarebbe stato diverso"
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments