MotoGP | Sospiro di sollievo per Bezzecchi: TAC e radiografie negative, stasera torna in Italia

Marco Bezzecchi e l'Aprilia possono tirare un sospiro di sollievo. Una domenica storta, che è costata al riminese la leadership della classifica iridata, si è conclusa almeno con una nota positiva. Dall'Ospedale Universitario di Groningen sono arrivate infatti delle notizie rassicuranti sulle sue condizioni in seguito al terribile incidente di cui è stato vittima al secondo giro del Gran Premio d'Olanda di MotoGP.

"La TAC e gli esami radiologici svolti da Marco Bezzecchi sono risultati negativi, è quindi risultato idoneo alla dimissione dall'ospedale e tornerà in Italia questa sera", ha confermato l'ufficio stampa della Casa di Noale con una breve nota pubblicata poco dopo le 18.

Davvero una bella notizia, perché le immagini dell'incidente del riminese avevano fatto davvero raggelare il sangue. Bezzecchi ha perso l'anteriore della sua RS-GP nella percorrenza della curva 15, una delle più veloci della "Cattedrale" di Assen. Anche se si è trattato di una normale scivolata, a fare la differenza è stata proprio la velocità, perché Marco ha cominciato a rotolare in maniera davvero impressionante una volta arrivato nella ghiaia della via di fuga, rischiando addirittura di andare ad impattare le barriere nella sua dinamica.

Fortunatamente, dopo pochi istanti, è arrivata l'indicazione che il portacolori dell'Aprilia era cosciente e anche le immagini televisive lo hanno mostrato seduto accanto al muretto, con i medici al suo fianco. Tuttavia, è stato subito disposto il suo trasferimento al Centro Medico del circuito olandese, dove è stato sottoposto ad una prima serie di esami.

Visto il modo in cui era ruzzolato, rimbalzando sulla testa e sui piedi, Marco lamentava un forte dolore nella zona cervicale e, nonostante gli esami confermassero una normale mobilità in tutti e quattro gli arti, senza segni di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche, l'equipe medica guidata dal dottor Angel Charte ha optato per la prudenza, disponendo il trasferimento in ospedale per sottoporlo ad esami più approfonditi.

Da Groningen poi sono arrivate per fortuna buone notizie, che hanno reso almeno un briciolo meno amara una domenica molto deludente. Su una pista sulla quale l'Aprilia aveva un grande potenziale, come confermato dalla tripletta firmata dalle RS-GP di Ai Ogura, Raul Fernandez e Jorge Martin, il romagnolo ha infatti raccolto appena 6 punti nella Sprint.

E lo zero di oggi si somma ai due recenti di Balaton Park, dove era stato vittima dell'incidente innescato al via dal compagno Martin, e di Brno, dove alla domenica non ha potuto correre per la sospensione rimediata per aver schiaffeggiato un commissario in seguito ad una caduta avvenuta nella Sprint. Un filotto che lo ha portato ad essere superato di 7 lunghezze da "Martinator" nella classifica iridata. Il non aver rimediato infortuni però lascia almeno la porta aperta alla possibilità di rimediare tra due settimane, quando al Sachsenring andrà in scena il Gran Premio di Germania.