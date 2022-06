MotoGP | Solo due mescole per la gomma posteriore dal 2023

Carica lettore audio

In base alle regole attuali, il fornitore ufficiale di pneumatici Michelin, offre tre opzioni posteriori per ogni weekend di gara della MotoGP: morbida, media e dura, con specifiche adattate alla natura del tracciato.

Dopo aver consultato i piloti, la Gran Prix Commission ha deciso che dal 2023 il numero di soluzioni disponibili per ogni weekend di gara si ridurrà a due.

Dall'anno prossimi saranno disponibili solo un pneumatico più morbido ed uno più duro, con le caratteristiche di queste due gomme che saranno determinate prima di ogni gara.

Nel comunicato della Grand Prix Commission si legge: "È già stato annunciato che l'assegnazione degli pneumatici slick posteriori sarà modificata a partire dal 2023".

"I piloti potranno utilizzare lo stesso numero di pneumatici attuale (12 per evento), ma il numero di opzioni sarà ridotto per diminuire il numero di pneumatici che vengono prodotti e trasportati da Michelin, ma che alla fine non vengono utilizzati".

"Attualmente, Michelin fornisce tre opzioni di pneumatici slick posteriori ad ogni Gran Premio e i piloti possono utilizzare 12 pneumatici posteriori: un massimo di sei della specifica morbida, quattro della media e tre della dura".

Tyre detail of Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Per determinare le future allocazioni di pneumatici, è stato condotto un sondaggio tra tutti i team della classe MotoGP, che ha raccolto un'ampia maggioranza di consensi: a partire dal 2023, ci saranno solo due specifiche slick posteriori per ogni evento".

"Tutti i piloti avranno la stessa dotazione: sette di quelli più morbidi e cinque di quelli più duri: Michelin deciderà quali specifiche portare a ogni evento: morbide e medie, medie e dure, o morbide e dure".

Di conseguenza, la Grand Prix Commission ha confermato che, a partire dalla stagione 2023, l'allocazione di pneumatici slick posteriori per pilota della MotoGP per ogni evento sarà una delle seguenti:

- Sette morbide e cinque medie

- Sette medie e cinque dure

- Sette morbide e cinque dure