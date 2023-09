MotoGP | Sollievo Bagnaia: non ha fratture! Due operazioni per Bastinini

Ora Pecco Bagnaia e la Ducati possono veramente tirare un sospiro di sollievo: la paura è stata tanta per l'incidente al via del Gran Premio di Catalogna, ma il campione del mondo in carica se l'è cavata solo con delle contusioni, senza rimediare alcuna frattura.

La dinamica è stata di quelle da togliere il fiato: appena dopo il via, in uscita dalla curva 2, il ducatista è stato vittima di un violento highside e si è ritrovato a terra in mezzo alla pista, con tutto il gruppo alle sue spalle. Purtroppo, Brad Binder non ha potuto fare nulla per evitarlo e con la sua KTM è passato su una gamba del piemontese.

Ovviamente ci sono stati attimi di grande apprensione, anche se si è capito subito che Pecco era cosciente e che era in grado di muoversi. Tuttavia, la Direzione Gara ha esposto la bandiera rossa per permettere il suo trasferimento al centro medico, dove è stato sottoposto ai primi controlli di rito.

In questi momenti concitati, veniva dato quasi per scontato che potesse esserci un infortunio. Tuttavia, con il passare dei minuti si è iniziato a capire che il quadro potesse essere migliore del previsto, nonostante fosse stato disposto il trasferimento di Pecco presso l'ospedale di Barcellona.

Il motivo però è stato spiegato dal dottor Angel Charte, responsabile medico del campionato: i primi esami mostravano una piccola lesione sulla tibia, ma non era chiaro se fosse qualcosa di nuovo o la frattura che Pecco aveva patito a Brno nel 2020, perché gli strumenti a disposizione al centro medico erano piuttosto datati.

Fortunatamente, anche gli esami a cui è stato sottoposto in ospedale hanno confermato che Bagnaia se l'è cavata solo con tante contusioni (aveva piuttosto male al coccige per il colpo a terra dopo l'highside), ma senza aver riportato fratture.

"Pecco Bagnaia ha riportato contusioni multiple, ma ulteriori controlli medici non hanno evidenziato fratture. Il campione del mondo in carica volerà in Italia con la squadra questa sera", spiega la breve nota diffusa dalla Casa di Borgo Panigale.

Enea Bastianini, Ducati Team crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Doppia operazione in vista per Bastianini

Il rovescio della medaglia per la Rossa è che il pilota sul quale sembrava esserci meno apprensione è quello uscito più malconcio dalla trasferta catalana, perché Enea Bastianini dovrà essere sottoposto a ben due interventi chirurgici.

"Bestia" ha innescato una carambola alla prima curva, poche centinaia di metri prima dell'incidente di Bagnaia: cercando di infilarsi all'interno, ha tamponato l'altra Ducati di Johann Zarco e in questo modo ha tirato giù il francese ed anche gli incolpevoli Marco Bezzecchi, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio oltre a se stesso.

Dopo la bandiera rossa, il riminese non si è ripresentato in griglia per recarsi a sua volta al centro medico, dove gli è stata dignosticata una doppia frattura. Anche nel suo caso sono stati eseguiti degli accertamenti in ospedale, che purtroppo hanno confermato il quadro evidenziando anche la necessità di un doppio intervento chirurgico.

"Bastianini ha riportato una frattura non scomposta del malleolo mediale della caviglia sinistra e una frattura sub-capitale del secondo metacarpo della mano sinistra. Sia la mano che la caviglia sono state immobilizzate con il gesso per consentirgli di raggiungere l'Italia stasera. Enea dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla caviglia e, per accelerare il recupero, nei giorni successivi sarà operato anche alla mano", riporta l'ultimo aggiornamento della Ducati.

Una tegola che non ci voleva per Bastianini in un primo anno da pilota ufficiale della Casa di Borgo Panigale nel quale aveva dovuto saltare le prime cinque gare per la frattura di una scapola rimediata nella Sprint di Portimao. Poi ha faticato a trovare il feeling con una Desmosedici GP cambiata molto rispetto all'antenata. A quanto pare, però, dovremo aspettare ancora prima di ritrovare il vero "Bestia".