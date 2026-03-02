MotoGP | Sofuoglu: "Al 99% Razgatlioglu resterà in Pramac nel 2027"

Toprak Razgatlioglu è senza dubbio uno dei grandi protagonisti di questo inizio di campionato. Preceduto dalla sua aura di star, ha fatto il tanto atteso grande salto in MotoGP dopo aver costruito la sua carriera nel Mondiale Superbike, sotto la guida del suo mentore e manager, Kenan Sofuoglu, cinque volte campione nella categoria Supersport.

In un periodo molto intenso in termini di trattative, Razgatlioglu è anche uno dei pochi piloti ad avere già un contratto assicurato per il prossimo anno. È stato infatti ingaggiato dalla Yamaha per due anni, un ingaggio facilitato da Paolo Pavesio, oggi a capo del reparto corse, che in passato ha stretto legami con il turco nella Superbike. Un ingaggio che si basa anche sul prossimo arrivo di Pirelli in MotoGP, un produttore che Razgatlioglu conosce molto bene grazie, visti i suoi precedenti tra le derivate di serie. Dunque, la Casa di Iwata spera che Toprak possa facilitare la comprensione dei nuovi pneumatici della classe regina.

Per il momento, i suoi primi passi sono stati piuttosto complicati, con il pilota turco che ha faticato a trovare il giusto feeling con le gomme Michelin e il DNA della sua MotoGP, una M1 che attualmente è ampiamente dominata dalle altre moto in griglia. Tuttavia, il suo manager si sforza di ricordare che l'arrivo di Razgatlioglu è accompagnato proprio da un progetto a medio termine e non richiede quindi alcun giudizio affrettato.

"Yamaha è molto positiva nei confronti di Toprak. Sanno bene di avere un grande pilota", assicura Kenan Sofuoglu in un'intervista concessa a GPOne. "Questo progetto è pensato soprattutto in ottica 2027. Yamaha sta investendo per il futuro e sta preparando un nuovo pacchetto, perché è un marchio di riferimento nel mondo delle corse, vive per questo".

"Sono estremamente soddisfatti della prestazione di Toprak in questa gara, e questo lo motiverà ancora di più. Non abbiamo alcuna pressione, sappiamo che si tratta di un progetto a lungo termine".

Toprak Razgatlioglu o Álex Rins sulla Yamaha ufficiale nel 2027? Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

In questo inizio di stagione, il futuro è l'argomento più scottante nei corridoi del paddock della MotoGP. Le discussioni si svolgono a tutti i livelli, sia per quanto riguarda l'impegno che i costruttori devono rinnovare con il campionato, sia tra i marchi e le squadre, ma anche tra queste ultime ed i piloti.

Questo gioco di domino ci tiene con il fiato sospeso, in attesa degli annunci che daranno il via ufficiale ad un mercato piloti insolitamente molto aperto. Grazie ad alcune indiscrezioni, conosciamo già alcune delle ufficializzazioni in rampa di lancio. Ma di fronte alle speculazioni che vorrebbero Toprak Razgatlioglu in direzione del team ufficiale Yamaha già dalla prossima stagione, il suo manager Kenan Sofuoglu ristabilisce la verità.

"Ci sono molte voci, ma con Pramac siamo in una struttura di altissimo livello. Il nostro obiettivo è portare Toprak al massimo livello. Sono convinto al 99% che Toprak rimarrà nella squadra attuale anche il prossimo anno, perché siamo felici e lavoriamo bene insieme", ha dichiarato il manager.

Tuttavia, Kenan Sofuoglu non chiude nessuna porta e si affretta ad aggiungere: "Il nostro contratto è aperto e potrebbe esserci un interesse da parte della Yamaha ufficiale, ma il progetto originale rimane quello con la squadra attuale".

Ad oggi, Yamaha non ha confermato alcun nome per la formazione del suo team ufficiale. Secondo le rivelazioni fatte da Motorsport.com il mese scorso, Fabio Quartararo lascerà la squadra per passare alla Honda e Jorge Martin prenderà il suo posto. Sappiamo anche che Pecco Bagnaia è stato contattato, ma ormai sembra destinato all'Aprilia. D'altra parte, Alex Rins, nel team da due anni, ha fatto sapere di non aver avviato alcuna trattativa per il rinnovo con la Casa giapponese.