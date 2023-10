MotoGP | Soddisfazione Quartararo: “Oggi ho visto come guidavo!”

La lotta per il mondiale si fa sempre più intensa, Jorge Martin ha sbagliato quando aveva tutto in mano e ad approfittarne è stato Pecco Bagnaia, che ha trionfato riprendendosi la vetta della classifica. Tuttavia, questo non ha messo in ombra la strepitosa gara di Fabio Quartararo, che a Mandalika è tornato ad essere El Diablo che abbiamo sempre conosciuto.

Il francese ha concluso il Gran Premio dell’Indonesia salendo sul podio e sfiorando il successo proprio nelle ultime curve. La vittoria l’ha solo accarezzata, ma il terzo posto a soli 4 decimi dal vincitore Bagnaia è un’iniezione di fiducia importante: “I tempi erano molto buoni. Alla fine potevo andare un pelino più veloce, ma quando sei dietro a qualcuno fai sempre tanta fatica a sorpassare”.

“Un po’ è frustrante, ma sono anche molto felice, perché penso che in un momento della gara ero a tre secondi e mezzo da Pecco, ma gli ho finito molto vicino. Sono contento anche perché quando abbiamo l’opportunità di fare un podio, ci siamo sempre. Quindi sono molto felice”, commenta il pilota Yamaha che continua ad accusare il solito problema ma stavolta riesce ad arginarlo con un grande risultato.

In una gara dove le gomme sono state più cruciali del solito, il nizzardo è riuscito a sfruttare la nuova carcassa portata da Michelin, ingaggiando una lotta nel finale con Maverick Vinales, a cui è accodato per lo stesso handicap di sempre della sua M1: “Qui abbiamo una carcassa diversa da tutte le altre gare. È più soft e l’anno scorso era ancora più morbida, questo per noi è un vantaggio. Per me è stato un po’ il punto chiave di questo weekend. Nel giro di ricognizione facevo fatica a scaldare la gomma a destra e l’ho fatta spinnare. Sono stato molto contento di aver trovato tutti questi piccoli punti per poter lottare per il podio”.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“A sinistra facevo tanta fatica, quindi mi mancava il motore per provarci alla Curva 1, uscivo molto più veloce di lui all’ultima curva”, dichiara Quartararo raccontando il duello con il pilota Aprilia. “Poi alla 13 prendevo molto più velocità in curva di lui, ma a destra lui aveva una gomma abbastanza simile a me, ma con più potenza. Era difficile provare qualcosa. Ora è il nostro problema, ci manca tanta potenza per poter provare a fare un sorpasso. L’unico sorpasso che ho fatto in gara è stato quello su Aleix, che aveva la gomma veramente distrutta”.

Nonostante le difficoltà, Quartararo lascia l’Indonesia con il sorriso. Il podio odierno lo aiuta anche a mostrare quanto le sue capacità di guida abbiano fatto la differenza. Non che ce ne fosse bisogno, ma la gara disputata dal campione del mondo 2021 dimostra quanto sia stato in grado di guidare sopra i problemi: “Peccato non aver avuto le stesse gomme dell’anno scorso, questo sarebbe stato un piccolo svantaggio per gli altri. Però sono felice, perché oggi ho visto come guidavo e sono contento di aver finito in questa posizione”.