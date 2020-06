L'Aprilia ha ottenuto dalla Gran Prix Commission, in accordo con l'Associazione Costruttori della MotoGP (MSMA), una deroga per l'omologazione del motore della nuova RS-GP 2020 (in realtà anche KTM, perché vale per i costruttori che godono delle concessioni), che ora dovrà essere presentata ufficialmente entro il 29 giugno, in vista del congelamento pianificato per il 2020 e 2021.

A causa dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia del COVID-19, la stagione della MotoGP non potrà cominciare fino alla seconda metà di luglio. Questa situazione anomala ha portato la FIM a decidere che i motori che le squadre avevano portato in Qatar per la prima, cancellata a pochi giorni da quando avrebbe dovuto essere disputata, sarebbero stati congelati per il resto della stagione. Con una proroga di questo congelamento fino al 2021.

L'Aprilia, che non era riuscita a completare la RS-GP 2020 in tempo per i test di fine 2019 a Valencia e Jerez, si è presentata ai test di Sepang e del Qatar dello scorso febbraio con un motore appena sfornato.

Le prime impressioni di Aleix Espargaro sono state molto positive, al punto che il pilota di Granollers aveva chiuso il pre-campionato con grande entusiasmo.

Tuttavia, a causa di qualche problemino di affidabilità legato proprio al motore, che ci stà in una fase così embrionale dello sviluppo, non è stato possibile concludere senza intoppi una simulazione di gara.

La Casa di Noale, dunque, ha chiesto del margine di tempo per poter continuare a lavorare sul proprio motore, non per migliorarne le prestazioni, ma l'affidabilità. Anche perché con il congelamento di quest'anno non potrà svilupparlo come avrebbe potuto fare invece con le concessioni.

Espargaro non può viaggiare verso l'Italia

Il prossimo mercoledì, sul circuito di Misano, l'Aprilia sarà in grado di portare in pista una RS-GP 2020 già più evoluta con il collaudatore Bradley Smith, per valutare se le modifiche hanno dato i loro frutti o meno.

Anche Aleix Espargaro avrebbe voluto partecipare, ma le difficoltà a viaggiare in aereo da Andorra, dovute alle restrizioni sanitarie, hanno complicato la situazione. Il catalano era disposto a percorrere anche 1.300 chilomentri in macchina, ma alla fine non parteciperà a questo test.

Oltre a Smith, con la RS-GP 2020, ci sarà l'altro collaudatore Lorenzo Savadori. L'italiano però disporrà di una RSV4, la supersportiva stradale della Casa italiana.

L'Aprilia avrà poi un'altra occasione per completare i test sul motore prima dell'inizio del Mondiale. Si tratta di un test congiunto organizzato dalla Ducati, al quale prenderà parte anche la KTM.

L'appuntamento è sempre a Misano il 23 e 24 giugno e in quell'occasione è atteso in pista anche Aleix per dare il via libera definitivo al propulsore.

Dopo quest'ultimo collaudo, Aprilia e KTM avranno quindi quattro giorni per lavorare prima di consegnare la versione definitiva del loro motore alla FIM per il congelamento.