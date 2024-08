MotoGP | Silverstone, Warm-Up: svetta Binder con la KTM "vintage"

Le previsioni meteo sono state rispettate. Il cielo è grigio sopra Silverstone, ma soprattutto la temperatura è più bassa rispetto ai giorni scorsi: 15 gradi l'aria ed appena 23 sull'asfalto. Condizioni che di fatto portano verso un'esclusione della gomma dura per l'anteriore per il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP di oggi pomeriggio, che ha trovato una parziale conferma nel Warm-Up, nel quale tutti si sono alternati tra la soft e la media. Al posteriore invece sono andati quasi tutti sulla media.

A sorpresa, sono state le KTM a mettersi in evidenza, con Brad Binder che ha fatto segnare il miglior tempo in 1'59"155 con una RC16 che sfoggiava già la livrea vintage per celebrare i 75 anni del Mondiale. Il sudafricano aveva una soft all'anteriore, così come il compagno Jack Miller, terzo a 159 millesimi. L'australiano però è stato anche l'unico a scegliere una soft anche per il posteriore nei 10 minuti a disposizione stamani.

Tra le due RC16 si è infilata la migliore delle Ducati, che è stata quella di Fabio Di Giannantonio in 1'59"209. Anche il portacolori della Pertamina Enduro VR46 aveva una soft all'anteriore, ma usata a differenza dei due portacolori della KTM.

L'armata Ducati poi occupa anche tutte le posizioni comprese tra la quarta e la settima. A guidare questo gruppetto è il vincitore della Sprint, Enea Bastianini, seguito da Marc Marquez, dal leader iridato Pecco Bagnaia e da Marco Bezzecchi, che ha passato una notte migliore del previsto dopo il brutto incidente di ieri al via, con il piede destro che è dolorante, ma dovrebbe permettergli di prendere regolarmente parte alla gara.

Tutti questi quattro hanno girato con una soft all'anteriore, ma Marquez è l'unico che ne he utilizzata una usata. Bisogna segnalare poi che i due portacolori del factory team di Borgo Panigale sono stati anche gli unici a non utilizzare la livrea celebrativa, perché non hanno voluto rischiare di danneggiare le carene prima della gara.

Continuando a scorrere la classifica, in ottava posizione c'è la GasGas Tech3 di Pedro Acosta, seguito dalla Ducati Pramac di Franco Morbidelli, che oggi dovrà scontare una doppia long lap penalty proprio per l'incidente che ieri ha coinvolto anche Bezzecchi.

Nelle prime posizioni mancano quindi le Aprilia: la prima delle RS-GP è quella di Miguel Oliveira in 11° posizione, che è seguita dalle due moto ufficiali, stamattina già in versione "Perla nera", con Maverick Vinales, unico con la gomma anteriore media, che precede il poleman Aleix Espargaro.

In 15° posizione c'è la Honda di Johann Zarco, che è la prima delle moto giapponesi, seguita proprio dalla Yamaha di Fabio Quartararo. Bisogna scendere fino al 20° posto invece per trovare Jorge Martin, ma bisogna sottolineare che il portacolori del Prima Pramac Racing è anche l'unico ad aver utilizzato una gomma usata al posteriore: il suo ritardo di 1"3 quindi non è affatto male se si pensa che il suo pneumatico aveva ben 19 giri di vita.