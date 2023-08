MotoGP | Silverstone, Warm-Up: il più veloce sull'umido è Bezzecchi

Il sole è finalmente tornato a splendere su Silverstone, ma la pioggia caduta nel corso della notte ha fatto trovare una pista ancora umida ai piloti della MotoGP quando stamattina è stato il momento di tornare in pista per i dieci minuti del Warm-Up.

Una sessione che quindi rischia di essere stata poco utile se quella che scatterà alle 14 locali sarà effettivamente una gara asciutta, come lasciano intendere le previsioni meteo, visto che stamani sono stati tutti costretti ad utilizzare ancora le gomme da bagnato per non prendersi troppi rischi.

Che ci sia asciutto, pioggia torrenziale o la pista solamente umida però non sembra fare troppa differenza per Marco Bezzecchi, che è stato il più veloce con un crono di 2'10"207 realizzato con la Ducati della Mooney VR46. Lo stesso discorso può valere però per il vincitore della Sprint di ieri, Alex Marquez, che ha piazzato la Ducati del Gresini Racing al secondo posto, staccata di 557 millesimi.

La squadra faentina ha vissuto un turno molto positivo, perché in terza posizione c'è la moto gemella di Fabio Di Giannantonio, ma nelle posizioni di vertice è tornata a vedersi anche la Desmosedici GP di Pecco Bagnaia, autore del quinto tempo. Il leader del Mondiale, dunque, sembra aver risolto i problemi che lo hanno tormentato nella Sprint di ieri, relegandolo al 14° posto.

Ad intervallare il filotto Ducati troviamo un'Aprilia ed è quella del portoghese Miguel Oliveira, quarto in 2'10"838. Buona però anche la performance del suo compagno Raul Fernandez, settimo a 787 millesimi. In coda al gruppo invece le due RS-GP ufficiali, che però non hanno voluto prendere rischi viste le condizioni ed il fatto che venerdì erano molto a posto sull'asciutto, anche se a dire il vero Maverick Vinales ha montato le slick nell'unica tornata che ha completato.

Continuando a scorrere la classifica, in sesta posizione troviamo la KTM di Brad Binder, ma c'è una bella conferma anche per Augusto Fernandez, che oggi scatterà in seconda fila ed ha staccato l'ottavo tempo con la RC16 della GasGas Tech3. La top 10 poi si completa con la Ducati di Johann Zarco e con la Honda di Marc Marquez, che si è affacciato nelle prime posizioni per la prima volta in questo fine settimana.

Più attardati gli altri piloti italiani: Franco Morbidelli occupa la 13° posizione, con un ritardo di quasi due secondi, giusto davanti a Luca Marini, mentre Enea Bastianini è 17° ad oltre 3". Continuano poi le difficoltà di Fabio Quartararo, 19° con la sua Yamaha, anche se va detto che "El Diablo" è l'unico pilota che ha provato ad iniziare il turno con le slick, montando poi le rain solo per gli ultimi due passaggi.