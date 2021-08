MotoGP, Silverstone, Libere 3: Miller rilancia la Ducati, Rossi 7°

Qualche pallido raggio di sole è arrivato sul circuito di Silverstone nei minuti conclusivi della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP, quel tanto da alzare leggermente la temperatura dell'asfalto e dare vita ad un finale infuocato per la lotta per l'accesso diretto alla Q2.

Una vera e propria guerra, nella quale è stato necessario scendere sotto al muro dei due minuti per centrare l'obiettivo. Anzi, non è neanche bastato per tutti e ne sa qualcosa Johann Zarco, che si è ritrovato 11esimo per appena 42 millesimi, nonostante sia stato capace di scendere a 1'59"725, a soli 437 millesimi dalla vetta della classifica.

Nonostante la disavventura del francese, questa FP3 ha visto le Ducati andare alla carica, con ben tre Desmosedici GP nelle prime cinque posizioni. Il più veloce, sia della mattinata che nella cumulativa, è stato Jack Miller: l'australiano ha fermato il cronometro su un tempo di 1'59"288, tempo che poi è praticamente riuscito a ripetere anche con gomma usate, mostrandosi in grande forma.

Non è stato tanto da meno però il rookie Jorge Martin, terzo con un gap di 107 millesimi, confermandosi quindi velocissimo anche su una pista complicata come Silverstone dopo la vittoria ed il podio raccolti in Austria. Ma occhio anche a Pecco Bagnaia, che la seconda moto del factory team si è piazzato quinto, anche lui a soli 227 millesimi.

Le moto italiane hanno fatto decisamente da padrone, perché in seconda posizione si è infilata l'Aprilia di Aleix Espargaro, che con la sua RS-GP sembra particolarmente a suo agio sul tracciato britannico: il suo gap da "Jackass" infatti è stato solo di 98 millesimi. Dispiace quindi che la Casa di Noale non possa contare sul suo secondo pilota Lorenzo Savadori, costretto a fermarsi perché la caviglia operata dopo il GP di Stiria era molto gonfia stamani.

Bisogna quindi scorrere la classifica fino alla quarta posizione di questa FP3 per trovare la Yamaha di un Fabio Quartararo che è uno dei pochissimi piloti che non sono riusciti a migliorare la prestazione di ieri. Poco male per "El Diablo", ancora un po' zoppicante dopo la distorsione alla caviglia di ieri, che comunque ha chiuso ad un paio di decimi da Miller e nella cumulativa comunque è rimasto secondo con il tempo della FP2.

Le buone notizie per gli appassionati italiani non sono finite qui, perché Valentino Rossi si è confermato in grande spolvero anche questa mattina: il "Dottore" si è messo nella scia della Ducati di Bagnaia ed è riuscito a firmare un 1'59"553 che lo ha messo in settima posizione, garantendo alla sua Yamaha Petronas l'accesso diretto alla Q2 di oggi pomeriggio. Ma ad essere davvero incoraggiante è distacco di soli 265 millesimi.

Tra i due italiani si è infilata anche la Honda di Pol Espargaro, nonostante lo spagnolo non sia riuscito a girare fino alla fine, incappando in una scivolata alla curva 7. In Q2 ci sarà anche l'altra RC213V di Marc Marquez, nonostante l'otto volte iridato sia alla prese con un problema ad un occhio, che si è procurato ieri sfregando la sabbia che gli era entrata dopo la caduta nella FP1. Il pilota di Cervera comunque è decimo.

Davanti a lui ci sono anche la Suzuki del campione del mondo in carica Joan Mir, che ha fatto un bel salto in avanti su una pista su cui non correva addirittura dal 2017, quando era ancora in Moto3, e Brad Binder, che ha tenuto altro l'ononre della KTM in un weekend in cui il compagno di squadra Miguel Oliveira sta faticando davvero tanto a causa dell'infortunio alla mano rimediato in Austria.

Il portoghese infatti ha chiuso con il 19esimo tempo e non è andata tanto meglio a Danilo Petrucci, 17esimo, che nel finale ha accusato un problema al motore della sua KTM Tech3. Per quanto riguarda gli altri italiani invece le due Ducati Luca Marini ed Enea Bastianini sono in 18esima ed in 20esima posizione, con il secondo che è tra quelli che stamani non si sono migliorati.

Tra gli esclusi dalla Q2 ci sono anche Cal Crutchlow, salito questo weekend sulla Yamaha ufficiale dopo l'epurazione di Maverick Vinales e solo 13esimo, ma anche Alex Rins, 15esimo, che è scivolato alla curva 12 mentre stava facendo segnare dei parziali interessanti con la sua Suzuki. A terra c'è finito anche il rookie Jake Dixon alla curva 16: il britannico della Yamaha Petronas, sostituto dell'infortunato Franco Morbidelli, chiude ancora il gruppo e il suo ritardo resta di oltre 3".