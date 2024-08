MotoGP | Silverstone, Libere 1: Martin precede le Aprilia evo, Bagnaia 8°

Terminata la pausa estiva, la MotoGP questa mattina è tornata in pista a Silverstone per la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Ieri Jorge Martin aveva assicurato che l'incidente al penultimo giro del Sachsenring era acqua passata e verrebbe da credergli visto come ha iniziato il weekend in terra britannica.

Il pilota del Prima Pramac Racing ha comandato la sessione per buona parte con la sua Ducati, chiudendo alla fine con un crono di 1'49"383. Se il madrileno ha fatto la differenza, bisogna assolutamente tenere d'occhio le Aprilia, perché oggi ha esordito sulle RS-GP anche il nuovo pacchetto aerodinamico pensato per aumentare l'efficienza e rendere la moto più leggera nei cambi di direzione.

Una soluzione che sembra aver dato i frutti sperati, visto che Maverick Vinales ed Aleix Espargaro, vincitore a Silverstone nel 2023, hanno chiuso in seconda ed in terza posizione. Il pilota di Roses ha ridotto parecchio il gap da "Martinator", avvicinandosi a soli 90 millesimi nel finale, mentre il veterano è già più staccato a 336 millesimi.

In quarta posizione si è rivista nelle posizioni di vertice la KTM con Jack Miller ed è una prestazione importante, perché il suo 1'59"727 è arrivato con gomme usate. L'australiano, che è ancora alla ricerca di una sella per il 2025, rischia però di incappare in una penalità per aver ostacolato Fabio Quartararo nelle fasi conclusive del turno.

Alle spalle di "Jackass" c'è un bel poker di Ducati, che curiosamente sono tutte guidate da piloti italiani. A capitanarlo c'è Franco Morbidelli, seguito da un Enea Bastianini che ha dato la sensazione di poter essere piuttosto brillante in termini di passo. Poi troviamo Fabio Di Giannantonio, primo tra le GP23 per la Pertamina Enduro VR46, con nella sua scia Pecco Bagnaia.

Il leader iridato ha chiuso con un gap di 465 millesimi nei confronti del rivale nella corsa al titolo ed aveva iniziato piuttosto bene la sessione. Dopo una modifica alla sua Desmosedici GP però non è più riuscito ad essere troppo incisivo ed ha via via perso posizioni.

In nona posizione c'è il già citato Quartararo, anche se il pilota della Yamaha è l'unico ad aver montato una gomma soft nel finale, quindi il suo tempo va preso con le molle. Top 10 anche per un Marc Marquez parso un po' meno brillante del solito. Il portacolori del Gresini Racing ha anche concluso la sua sessione anzitempo, a causa di una scivolata alla curva 15 dalla quale comunque si è rialzato senza conseguenze.

Poco più indietro c'è l'altro pilota finito ruote all'aria in questo turno, ovvero Pedro Acosta, anche se quella del rookie della GasGas Tech3 è stata una caduta molto "leggera": arrivato lungo alla curva 6, non è riuscito a rallentare abbastanza nella ghiaia e poi si è appoggiato agli airfence, ma a bassissima velocità.

E' iniziato ancora una volta in salita il weekend di Marco Bezzecchi, solamente 14°, alle spalle anche di Alex Marquez e di Brad Binder, nonostante Silverstone sia una pista che solitamente gli piace molto. Per trovare la migliore delle Honda bisogna scendere invece fino alla 17° piazza occupata da Takaaki Nakagami, mentre Luca Marini è 20° con la sua RC213V.

Tra la sua e quella del compagno Joan Mir, fresco di rinnovo di contratto, c'è l'Aprilia griffata Trackhouse Racing di Raul Fernandez. Lo spagnolo però non lo stiamo citando per la sua prestazione, quanto per il fatto che a partire da questo fine settimana finalmente dispone anche lui della RS-GP in versione 2024.