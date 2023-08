MotoGP | Silverstone da record per Two Wheels for Life: raccolte 275.000 £

Two Wheels for Life, l'associazione benefica ufficiale della MotoGP, festeggia uno degli eventi e weekend di maggior successo del Day of Champions, con l'incredibile cifra di 275.000 sterline raccolta durante il recente Monster Energy British Grand Prix.

La cifra totale segna un aumento del 33% rispetto al 2022, con tutti i fondi che faranno la differenza per le attività sanitarie vitali in alcune delle aree più remote di Lesotho, Malawi, Nigeria e Gambia. In collaborazione con l'organizzazione partner Riders for Health, i programmi locali gestiti da Two Wheels for Life si concentrano sul trasporto degli operatori sanitari, assicurando che i servizi sanitari raggiungano le zone più remote di ogni comunità, dove le motociclette sono lo strumento perfetto.

Il Day of Champions Ride-In ha dato il via ai festeggiamenti giovedì a Silverstone, prima che i piloti delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3 salissero sul palco per l'annuale asta del Day of Champions, mostrando gli esclusivi cimeli messi in palio in nome di una buona causa.

L'asta del Day of Champions ha raccolto da sola oltre 90.000 sterline, con ulteriori fondi provenienti dai biglietti, dalle vendite degli ingressi al paddock e dei ride-in, da altre due aste del weekend, dall'helmet park, dalla cena di raccolta fondi di Ducati UK, dai giri in biposto della Moto X2 e dalla lotteria del weekend.

Tra i pezzi forti dell'asta, è stato battuto a 10.000 sterline un quadro delle MotoGP Legends firmato da molti dei più famosi piloti della MotoGP. Gli altri highlights sono 4.700 sterline per un paio di stivali firmati da Marc Marquez (Repsol Honda Team), 3.000 sterline per una sedia ricavata da un barile di carburante di Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) ed altre 3.000 sterline per il casco con cui Jake Dixon (GASGAS Aspar Team) ha vinto il recente Gran Premio di Assen in Moto2. Un altro pezzo da novanta è stata una grande teca costruita a mano con le ginocchiere autografate di molti dei migliori piloti della MotoGP, venduta per ben 6000 sterline.

L'amministratore delegato e co-fondatrice di Two Wheels for Life, Andrea Coleman, ha detto: "Siamo molto grati ai piloti, alle squadre ed alla MotoGP stessa, che portano oggetti incredibili, oltre alla loro energia e al loro entusiasmo per le aste, oltre a Michael Hill, Natalie Quirk, Suzi Perry e Gavin Emmett che hanno dedicato del tempo al loro impegnativo fine settimana, e naturalmente a tutti coloro che sono venuti al Day of Champions e si sono impegnati durante il weekend. E infine, ai volontari che non sono gli eroi dietro a ciò che facciamo. Siamo così orgogliosi del nostro sport e dell'impatto che siamo in grado di avere sul mondo insieme".