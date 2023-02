MotoGP | Si riaccendono i motori con lo Shakedown di Sepang

Carica lettore audio

Per vedere all'opera i big bisognerà attendere ancora la settimana prossima, ma a partire da domani a Sepang avremo un interessante antipasto della stagione 2023 della MotoGP con i tre giorni dello shakedown riservato a collaudatori ed esordienti.

In questo caso bisogna parlare al singolare però, perché l'unico debuttante sulla griglia di partenza della classe regina sarà Augusto Fernandez. Il campione del mondo della Moto2 ha fatto il salto di categoria con il GasGas Factory Racing Tech3, ma finora ha avuto modo di guidare la RC16 solamente per un giorno a Valencia. E' chiaro quindi che in Malesia avrà l'occasione di accumulare esperienza che si rivelerà preziosa quando sarà il momento di iniziare a fare sul serio.

Occhi puntati ovviamente sui campioni in carica della Ducati, che dovranno provare a difendere la Tripla Corona conquistata nel 2022. La Casa di Borgo Panigale ha presentato la sua squadra in grande stile a Madonna di Campiglio, ma per vedere le vere forme della Desmosedici GP23 bisognerà attendere ancora un po'. Nel frattempo, toccherà al collaudatore Michele Pirro iniziare il lavoro di sviluppo in attesa dell'arrivo del campione del mondo Pecco Bagnaia e del nuovo compagno Enea Bastianini.

Ci sarà tanto lavoro da fare in casa Yamaha, dopo la seconda parte di stagione deludente del 2022. Fabio Quartararo si aspetta una M1 in grado di battagliare alla pari con le Rosse e nei prossimi tre giorni saranno ben tre i piloti che si alterneranno alla guida: oltre al collaudatore ufficiale Cal Crutchlow, dal Giappone arriveranno Katsuyuki Nakasuga e Kohta Nozane.

Raddoppia gli sforzi anche la KTM, che accanto al confermatissimo Dani Pedrosa ha ingaggiato anche il tedesco Jonas Folger, che cerca una seconda chance dopo che la Sindrome di Gilbert aveva fermato la sua carriera sul più bello. Entrambi dovranno portare avanti lo sviluppo della RC16, in vista di una stagione che si preannuncia molto importante, dopo che il team manager Francesco Guidotti ha detto senza mezzi termini che l'obiettivo deve essere quello di puntare al titolo.

Il 2023 sarà un anno fondamentale anche per la Honda, che finalmente ritrova un Marc Marquez in buona forma dopo tre stagioni molto travagliate a causa di infortuni ed operazioni. La Casa giapponese ha già portato in pista la RC213V la scorsa settimana a Jerez e, proprio come in Andalusia, in Malesia sarà il collaudatore Stefan Bradl a scendere in pista nello Shakedown.

Veniamo infine all'Aprilia, la grande rivelazione del 2022, che dovrà provare a confermarsi in quella che sarà la prima stagione nella quale dovrà fare a meno delle concessioni. Nonostante questo, a Noale regna la fiducia in vista del 2023 ed il primo a prendere le misure alla nuova RS-GP sarà Lorenzo Savadori.

Il semaforo sarà verde al fondo della pitlane di Sepang tra le 10 e le 18 locali, quindi la bandiera a scacchi sventolerà quando in Italia saranno le 11, ma non sarà disponibile il live timing. La speranza è di iniziare ad intravedere qualche novità tecnica, ma per dei riscontri veri e propri bisognerà aspettare i test ufficiali.