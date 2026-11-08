MotoGP Qatar
MotoGP | Si ferma anche Marini: ci saranno solo 16 piloti sulla griglia del GP del Qatar
Luca Marini non disputerà la gara lunga del GP del Qatar a causa dei problemi fisici che si trascina dall'Australia. La griglia della MotoGP avrà solo 16 piloti a Losail, cosa che rende molto difficile il titolo di Marc Marquez per oggi.
Rubén Carballo Rosa
Pubblicato: 8 nov 2026, 14:20
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Luca Marini non disputerà la gara lunga di questa domenica nel Gran Premio del Qatar di MotoGP. Il pilota italiano è stato nuovamente colpito dai problemi di affaticamento e stanchezza che si porta dietro da quando ha lasciato l'Indonesia, e che gli avevano già impedito di completare il GP d'Australia a Phillip Island, costringendolo al forfait dopo appena due giri nelle prove libere del venerdì.
L'italiano aveva spiegato che il virus che lo affliggeva lo aveva lasciato senza forza nella parte superiore del corpo, non solo per guidare una MotoGP, ma persino per poter inviare messaggi col cellulare. Il fratello di Valentino Rossi è tornato in azione nell'ultimo GP della Malesia, ma i problemi fisici hanno continuato a condizionarlo.
Il pilota della Honda è riuscito a qualificarsi soltanto 13° sulla griglia di partenza di Lusail e, dopo aver chiuso nella stessa posizione la Sprint, non ha potuto parlare con i pochi media presenti sulla pista qatarina per riposare. Nel Warm-Up poi è tornato in pista, chiudendo però 16° a 1"7, quindi alla fine la HRC ha deciso di non farlo gareggiare oggi.
"A causa del suo continuo stato di affaticamento, Luca Marini e il team Honda HRC Castrol hanno deciso di ritirarlo dal GP del Qatar per concentrarsi sulle ultime due prove del Campionato del Mondo MotoGP 2026", ha spiegato in un breve comunicato la Casa dell'ala dorata, in una decisione presa quindi pensando alla chiusura della stagione, a Portimao e Valencia, alla fine di questo mese di novembre.
L'aspetto più rilevante di questa decisione è che la griglia di MotoGP sarà composta da appena 16 piloti questa domenica a Lusail. Era già ridotta per l'assenza dei quattro piloti Yamaha per la situazione che circonda il GP del Qatar, oltre a quelle di Alex Marquez e Joan Mir, anche loro con problemi fisici (sostituiti rispettivamente da Iker Lecuona e Jake Dixon).
Ma sabato, nella Sprint, Pecco Bagnaia si è infortunato dopo essere stato buttato giù da Fermin Aldeguer. L'italiano è stato vittima di una doppia frattura al piede destro, sarà operato tra lunedì e martedì in Italia ed è stato automaticamente dichiarato "unfit" per la prova domenicale.
Queste assenze sono particolarmente decisive nella conquista del titolo da parte di Marc Márquez. Lo spagnolo ha il suo primo match point per laurearsi campione nella gara di domenica in Qatar, ma deve assolutamente vincere e il suo principale rivale, Jorge Martin, non deve andare a punti, qualcosa che appare quasi impossibile con 16 piloti. 16, che potrebbero diventare 15 se alla fine neppure Maverick Vinales prenderà il via della gara, ancora limitato dall'infortunio alla spalla sinistra.
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