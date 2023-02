MotoGP | Shakedown Sepang: Yamaha al top nella prima giornata

Carica lettore audio

Anche se i test di novembre a Valencia sono ufficialmente considerati parte della pre-stagione 2023, il primo vero test dell'anno si è svolto questa domenica sul circuito malese di Sepang, dove hanno preso il via i tre giorni dello Shakedown, i test per i collaudatori dei costruttori coinvolti nel campionato e per i rookie, che quest'anno sono ridotti ad uno solo, lo spagnolo Augusto Fernandez, campione del mondo Moto2 2023.

Alla fine della giornata, il primo in classifica è stato un pilota Yamaha in sella alla moto di prova 2 del team giapponese, che ha alternato i suoi tre collaudatori sulle tre moto. Secondo i presenti a Sepang, nel momento in cui è stato segnato il tempo di 2'01"146 sulla M1 T2 era in sella Cal Crutchlow. Oltre al britannico, la Yamaha ha portato in Malesia i giapponesi Katsuyuki Nakasuga e Kohta Nozane.

Il caldo sul circuito, quasi 40 gradi alle 15:00, ed un temporale nel primo pomeriggio hanno accorciato la prima giornata di test, che si protrarrà fino a martedì, prima che il primo test pre-stagionale ufficiale con tutti i piloti della griglia 2023 inizi il prossimo fine settimana (10-12 febbraio), sempre sullo stesso circuito.

L'unico pilota titolare che quest'anno partecipa allo shakedown, il debuttante Augusto Fernandez, ha fatto segnare il secondo tempo della giornata (2'01"331), a 0"185 dal tempo di Crutchlow, concludendo questa prima giornata ben lontano dal record della pista, stabilito nel 2022 da Jorge Martin con una fulminante pole (1'57"790). Le condizioni del tracciato dovrebbero migliorare man mano che i piloti mettono più gomma sull'asfalto, anche se sarà difficile vedere tempi sul giro inferiori all'1'59" in questi tre giorni.

Il quarto tempo della giornata, a quasi mezzo secondo di distacco, è stato ottenuto dal tedesco Stefan Bradl con la Honda RC213V, la moto con cui Marc Marquez, ora completamente recuperato dall'infortunio al braccio, spera di lottare nuovamente per il Mondiale. Un titolo che la Ducati difenderà con Pecco Bagnaia sulla Desmosedici GP23 che Michele Pirro ha portato in pista domenica, ottenendo il settimo tempo e chiudendo a quasi un secondo di distacco, appena dietro a Lorenzo Savadori dell'Aprilia, che è riuscito a piazzarsi a mezzo secondo.

Il test team KTM è presente a Sepang con tre piloti: Dani Pedrosa, Mika Kallio e il nuovo arrivato Jonas Folger, l'unico a comparire sulla tabella dei tempi del circuito. Tuttavia, il sito ufficiale del campionato ha caricato delle foto di Pedrosa sul proprio sito web, per cui si capisce che lo spagnolo sta guidando senza transponder o che la KTM non vuole che si conoscano i suoi tempi.

MotoGP 2023 | Shakedown Sepang: i tempi della prima giornata

Pilota Team Tempo/Gap Yamaha moto T2 Yamaha Test Team 2'01"146 Augusto Fernández GasGas Tech3 KTM +0"185 Yamaha moto T1 Yamaha Test Team +0"427 Stefan Bradl Honda Test Team +0"459 Lorenzo Savadori Aprilia Test Team +0"500 Yamaha moto T3 Yamaha Test Team +0"801 Michele Pirro Ducati Test Team +0"969 Stefan Bradl Honda Test Team +1"069 Augusto Fernández GasGas Tech3 KTM +1"331 Lorenzo Savadori Aprilia Test Team +1"700 Lorenzo Savadori Aprilia Test Team +1"793 Jonas Folger KTM Test Team +2"540 Jonas Folger KTM Test Team +3"509