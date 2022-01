MotoGP | Shakedown Sepang: brilla Fernandez nel Day 1

Carica lettore audio

Per vedere in pista tutti i protagonisti più attesi bisognerà attendere sabato, ma intanto la MotoGP oggi ha riacceso i motori per la prima volta nella stagione 2022, con la prima delle tre giornate dello Shakedown di Sepang riservato ai rookie ed ai collaudatori.

Il più veloce alla fine di questa sessione inaugurale è stato Raul Fernandez, confermando che lo spagnolo arrivato in casa KTM Tech3 sarà sicuramente uno dei nomi da tenere d'occhio quest'anno. Il vice-campione del mondo della Moto2 è stato l'unico capace di infrangere il muro del 2'01". In termini assoluti il suo 2'00"898 è un tempo alto, visto che la best pole firmata da Fabio Quartararo nel 2019 è di 1'58"303, ma Raul ha dimostrato una certa costanza nell'arco di 46 giri che ha completato oggi e anche questo non è da sottovalutare.

Alle sue spalle, staccato di 144 millesimi, troviamo il collaudatore Ducati Michele Pirro, che anche oggi ha proseguito il suo lavoro di sviluppo della GP22, utilizzando lo scarico lungo che si era già visto in occasione dei test di novembre a Jerez. 59 le tornate completate dal pugliese, ma splittate tra due moto differenti.

Terzo tempo per un altro collaudatore, quello della KTM Mika Kallio, che ha chiuso con un gap di 352 millesimi. Anche per il finlandese vale lo stesso discorso di Pirro, visto che si è alternato alla guida di due differenti RC16, con un totale di 51 passaggi.

Sono addirittura quattro invece le RS-GP su cui è salito il collaudatore Aprilia, Lorenzo Savadori. Il pilota romagnolo ha staccato il quarto tempo di giornata con un 2'01"676 realizzato nel migliore dei suoi 53 giri. Da domani ad affiancarlo ci sarà anche Maverick Vinales (oggi già al muretto da osservatore), con la Casa di Noale che guistamente vuole sfruttare le sue concessioni. Mercoledì poi si unirà alla coppia anche Aleix Espargaro.

Dalla quinta piazza si torna a parlare di rookie, con la seconda KTM griffata Tech3, quella del campione del mondo in carica della Moto2 Remy Gardner. Il figlio d'arte australiano ha chiuso con un ritardo di poco meno di un secondo nei confronti del compagno di squadra, ma non bisogna dimenticarsi che è reduce da un'operazione al polso per un infortunio rimediato in allenamento.

Nel finale di giornata è riuscito a trovare un miglioramento anche Marco Bezzecchi, sesto con la Ducati del Mooney VR46 Racing Team. Il romagnolo ha staccato un crono di 2'02"012, quindi è il primo ad aver pagato un ritardo di oltre un secondo, anche se con i suoi 38 giri è stato tra quelli che hanno girato meno oggi.

Lo stesso identico chilometraggio completato da Fabio Di Giannantonio, che è più distanziato con il suo 2'02"596, ma ha avuto problemi legati al fuso orario. Il portacolori del Gresini Racing ha spiegato di non essere riuscito a prendere sonno e quindi ha sfruttato questa prima giornata soprattutto per togliersi un po' di ruggine di dosso, senza spingere troppo.

Davanti a lui si sono inseriti quindi anche Darryn Binder e Sylvain Guintoli. Il rookie della Yamaha RNF non se l'è cavata male, facendo un tempo abbastanza simile a quello di Bezzecchi, anche perché non dobbiamo dimenticarci che parliamo di un pilota che sta facendo il salto diretto dalla Moto3 alla MotoGP. Il veterano francese invece è stato il solo portacolori della Suzuki in pista oggi (ma il più attivo in pista con i suoi 66 giri), visto che l'altro collaudatore Takuya Tsuda compariva nel monitor dei tempi, ma non è mai uscito dai box.

Per quanto riguarda la Yamaha, come tradizione in queste occasioni, la Casa di Iwata non ha indicato i nomi dei piloti che si sono alternati alla guida dei suoi prototipi. Quel che è certo però è che oggi erano impegnati i due collaudatori giapponesi, Kohta Nozane e Katsuyuki Nakasuga. Il test team europeo invece è atteso per mercoledì, quando in pista ci sarà anche Cal Crutchlow.

Purtroppo oggi non si è vista in azione la Honda, perché la RC213V 2022 di Stefan Bradl non è arrivata in tempo da Jerez, dove il collaudatore tedesco aveva girato nella giornata di venerdì scorso. Domani molto probabilmente però prenderà in consegna una delle moto dei piloti titolari per iniziare a lavorare in vista dell'atteso ritorno di Marc Marquez, fissato per la giornata di sabato.

MotoGP 2022 - Shakedown Sepang, Giorno 1

Pos Pilota Moto Tempo Giri 1 Raul Fernandez KTM 2’00”898 46 2 Michele Pirro Ducati 2’01”042 59 3 Mika Kallio KTM 2’01”250 51 4 Lorenzo Savadori Aprilia 2’01”676 53 5 Remy Gardner KTM 2’01”852 42 6 Marco Bezzecchi Ducati 2’02”012 38 7 Darryn Binder Yamaha 2’02”146 51 8 Sylvain Guintoli Suzuki 2’02”181 66 9 Fabio Di Giannantonio Ducati 2’02”596 38 10 Yamaha Test 1 Yamaha 2’03”442 21 11 Yamaha Test 2 Yamaha 2’03”616 16