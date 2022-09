MotoGP | Sfortuna Quartararo: crash in scooter dopo quello in pista

Carica lettore audio

Sembrava un fine settimana che si poteva concludere positivamente su una pista sulla carta ostica, ma è finito molto male per Fabio Quartararo, che è stato costretto al ritiro dopo aver completato appena tre curve.

Un'imbarcata del posteriore ha indotto Marc Marquez a chiudere il gas in uscita dalla curva 3. Con il gruppo ancora molto compatto, "El Diablo" non ha potuto fare nulla per evitarlo. Il risultato è stato il secondo ritiro della stagione per il pilota della Yamaha, che gli è costato una buona fetta del suo vantaggio nella classifica iridata.

Come se l'esito della gara non fosse già abbastanza deludente, il commissaro che lo stava riaccompagnando ai box si è distratto per un attimo, innescando uno scontro frontale contro un altro scooter. Fortunatamente, tutte le contusioni e le abrasioni visibili sul corpo del pilota di Nizza erano dovute al primo incidente che, in ogni caso, non dovrebbe impedirgli di arrivare in forma al prossimo round di Motegi, previsto per la settimana prossima.

"Sono bruciato e dolorante. E' un peccato, perché è la prima volta dopo molti anni che mi sentivo bene ad Aragon, quindi cadere alla terza curva non è stato il finale migliore", ha tagliato corto sull'esito della sua gara, prima di raccontare cosa è successo subito dopo.

"In seguito, il commissario che mi stava riportando ai box ha urtato frontalmente un altro scooter, quindi ho avuto un secondo incidente. Per fortuna non mi ero tolto il casco e tutto il dolore è frutto della prima caduta. Anche il commissario era un po' dolorante. Sono caduto due volte in due minuti, non è stata la mia giornata", ha detto con tono rassegnato il francese, che comunque rimane leader con 10 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia, il suo rivale più vicino, e 17 su Aleix Espargaro.

Riguardo all'incidente che lo ha eliminato dalla gara, il #20 lo ha etichettato come un semplice episodio di gara: "Marc si è spaventato ed ha perso il posteriore. Io avevo una trazione migliore e non mi aspettavo che fosse lì, quindi l'ho colpito nel posteriore. Non ricordo esattamente la situazione, ma è un peccato che sia successo proprio alla terza curva".

In una giornata da dimenticare, l'unico aspetto positivo per Quartararo è che Bagnaia si sia visto soffiare 5 punti proprio all'ultimo giro grazie alla politica della Ducati, che permette ai suoi piloti di lottare per la vittoria senza ordini di scuderia: "L'unica gioia che mi porto dietro è quella di aver visto vincere Bastianini".

"Sono stato sempre veloce, ma mai veramente costante. Sono stato molto contento della mia FP4, nella quale sono stato costante e veloce. Quindi, a parte la gara, è stato un weekend positivo e non vedo l'ora di andare su piste su cui non corriamo da molto tempo" ha aggiunto, provando a cercare i lati positivi. "Motegi è uno dei miei circuiti preferiti, così come la Thailandia, quindi mi impegnero per ottenere il massimo".

Poi è tornato ancora su quella che avrebbe potuto essere la domenica di Aragon: "Credo che lottare per la top 5 sarebbe stato un ottimo risultato. Sappiamo che in gara siamo sempre in difficoltà, ma forse un podio era possibile. Sappiamo che è dura lottare per la vittoria, ma credo che avremmo potuto farlo per le posizioni tra la terza e la sesta".