MotoGP | Sfortuna Mir: “Solo un giro con il nuovo telaio Kalex”

La Honda è stata sfortunata nel debutto del nuovo telaio, la parte ordinata alla Kalex che, in un certo senso, è diventata la grande speranza della HRC per riportare la RC213V sulla strada della competitività. Mir, che domenica aveva assicurato a Motorsport.com che "non ho nessun telaio da provare nel test, non è previsto", è stato incluso, all'ultimo minuto, nel programma di test della nuova componente, che è stata provata al mattino da Stefan Bradl e dal team di collaudatori Honda, consegnandola a Joan Mir nel pomeriggio. Un problema elettrico, tuttavia, ha rovinato il primo contatto.

"Nel complesso è stata una giornata un po' caotica, con una serie di eventi che hanno causato un sacco di attività. Al mattino il piano era di provare diverse carenature e parti aerodinamiche, un'area in cui penso che questa moto possa avere un ampio margine di miglioramento. Una sembra aiutarci nell'inserimento in curva nelle curve veloci e nell'evitare le impennate, che è un po' l'obiettivo delle ali. La moto è migliorata, è quello che Brad ha avuto sulla moto per tutto il weekend e non era male", ha detto.

"Abbiamo anche provato un telaio che avevamo in pre-stagione, ma poi non siamo riusciti a sfruttarlo come stiamo facendo ora e mi è piaciuto di più quando siamo tornati indietro. Ho trovato un feeling migliore, ed è questo l'obiettivo di oggi. Poi ho avuto un incidente, ho finito le carenature, ne avevamo solo una, e sono dovuto tornare a quella standard, che è chiaramente peggiore".

Mir ha avuto l'opportunità di provare il nuovo telaio Kalex, ma con molta sfortuna: "Nel pomeriggio, all'ultimo minuto, ho provato il (nuovo) telaio che Bradl ha testato, con la sfortuna che ho fatto un giro, ho passato il traguardo e ho avuto un problema elettrico con la moto, che si è fermata e sono dovuto tornare al box per prendere l'altra moto. Non ho potuto provarla. È stato un caos, con un solo giro non si può dire. A volte, quando esci dal box e la moto funziona, lo senti e ho notato che il concetto è diverso e che la moto aveva degli aspetti positivi, ma non voglio affrettarmi a dire nulla, forse è meglio, ma non lo so. Bradl è caduto con questo telaio, proprio quando doveva darmelo, è stata una sfortuna".

Nonostante l'incidente del collaudatore tedesco, Honda è riuscita a raccogliere informazioni: "Ha potuto guidare al mattino, quindi abbiamo informazioni da lui, che è un pilota leggermente diverso. Gli piace. Stefan mi ha detto che gli piace molto ed è curioso di farcelo provare per vedere cosa ne pensiamo. È un modo diverso di guidare per lui, ma se gli piace è positivo. La carenatura che ho provato non è una rivoluzione, ma non era peggiore, era un po' meglio, ma non stiamo cercando un 'po', stiamo cercando di più", ha detto il maiorchino.

Repsol Honda Team RC213V, dettaglio della moto di Joan Mir Photo by: German Garcia