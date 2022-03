MotoGP | Sfortuna Dovizioso: senza dashboard da prima del via

Carica lettore audio

Il Gran Premio dell'Indonesia poteva rappresentare una bella opportunità per Andrea Dovizioso, ma il portacolori della Yamaha RNF è stato davvero sfortunato. Il forlivese è sempre stato molto veloce sul bagnato, ma il dashboard della sua M1 ha smesso di funzionare ancora prima del via, rendendogli tutto più complicato.

Pur essendo costretto a correre "al buio", Dovi era riuscito a sfoderare un'ottima partenza, risalendo dal 16° posto in griglia fino all'11° piazza nell'arco dei primi due giri. Il feeling era buono, ma poi i problemi di elettronica della sua moto sono peggiorati e l'unica opzione è stata la resa dopo appena sei tornate. Un vero e proprio peccato.

"Sono deluso. Quando ho acceso la moto, il dashboard non funzionava, quindi non potevo vedere o fare nulla: non potevo azionare il launch control o cambiare la mappatura del motore", ha detto Dovizioso.

"Ho solo provato a guidare, cercando di recuperare qualche posizione. Mi spiace, perché il feeling con la moto era buono e c'era anche abbastanza grip. Con una posizione migliore sulla griglia e senza questo problema, avrei potuto fare una buona gara, quindi sono dispiaciuto".

"Purtroppo c'è stato questo problema di elettronica, inoltre non avevo grip con la mano sinistra, quindi non era possibile guidare in maniera normale", ha aggiunto.

Nonostante il nubifragio che si è abbattuto su Mandalika prima del via, il tre volte vice-campione del mondo ha sottolineato che le condizioni della pista non erano affatto male e che l'unico problema reale erano i pezzi d'asfalto che si staccavano. Motivo per cui la gara era stata ridotta da 27 a 20 giri.

"La visibilità era un po' al limite quando dovevi stare dietro ad un'altra moto, ma alla fine le condizioni della pista erano abbastanza buone, fatta eccezione per le pietre che si staccavano dall'asfalto", ha concluso.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images