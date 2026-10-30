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MotoGP Malesia

MotoGP | Sepang, Prove: Marquez scivola ma si conferma al top, Martin si ferma dopo 3 giri

Il pilota della Ducati sembra il riferimento sia sul passo che sul giro secco e solo suo fratello Alex regge il confronto. Ogura è la migliore delle Aprilia in terza piazza, davanti alla KTM di Acosta. Poi c'è un terzetto di italiani con Di Giannantonio, Bezzecchi e Bastianini. "Martinator" si ferma per risparmiare energie e riprovarci domani.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 30 ott 2026, 08:24

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Il weekend del Gran Premio della Malesia prosegue su due traiettorie diametralmente opposte per i due candidati al titolo della MotoGP. Da una parte, Marc Marquez ha continuato a mostrarsi in versione martello, ribadendo anche nel turno del venerdì pomeriggio il miglior tempo della FP1, oltre a mostrare un grande passo.

Il suo rivale Jorge Martin invece inizia a pagare a caro prezzo la frattura del radio destro rimediata la scorsa settimana in Australia. Se stamani era riuscito a completare 12 giri con sensazioni abbastanza positive, nel pomeriggio ha alzato bandiera bianca dopo appena tre tornate, dopo aver rischiato anche di cadere. In seguito ad un consulto con il dottor Angel Charte, infatti, ha deciso di conservare le forze per riprovarci domattina, quando quindi eventualmente dovrà passare dalla Q1.

Come detto, il #93 è parso il più in palla di tutti con la sua Ducati, firmando un 1'57"000 ancora lontano di circa sette decimi dal record del circuito di Sepang. L'unico neo nella giornata del leader iridato è stata una scivolata senza conseguenze alla curva 15, ma per il resto è stato quasi perfetto, con solo il fratello Alex che ha dato la sensazione di poter reggere il confronto, chiudendo a 109 millesimi con l'altra Ducati del Gresini Racing.

Dopo essere stato nelle retrovie praticamente fino a quando non è stato il momento di andare a fare i time attack, Ai Ogura nel finale ha piazzato una bella zampata per andare a portare la sua Aprilia del Trackhouse Racing in terza posizione, staccato di 167 millesimi. L'altra RS-GP di Marco Bezzecchi invece è solamente in sesta posizione, con il riminese che sembra avere delle grandi difficoltà nel T4, nel quale ha pagato buona parte del suo gap di 475 millesimi.

Tra le due moto della Casa di Noale si sono infilati anche Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Per la KTM quella alle porte di Kuala Lumpur sembra essere una pista favorevole, perché quella dello spagnolo non è la sola RC16 ad aver centrato l'accesso diretto alla Q2. In settima ed in ottava posizione ci sono infatti quelle del team Tech3 con nell'ordine Enea Bastianini, autore anche di una scivolata alla curva 2, e di un redivivo Maverick Vinales, che ritrova una Q2 che gli mancava addirittura dal GP di Germania dello scorso anno.

Anche in casa Pertamina Enduro VR46 sono riusciti a portare entrambe le Ducati in Q2. Detto del quinto tempo di "Diggia", anche Franco Morbidelli ha trovato nel finale la zampata per andare a piazzarsi nono, con un ritardo di poco meno di sei decimi. Se merita un bravo Vinales, lo stesso discorso vale anche per Joan Mir, che è l'unico pilota Honda ad aver centrato la Q2 pur essendo al rientro dopo quattro GP d'assenza forza a causa del malessere fisico accusato a Misano a metà settembre.

Il primo degli esclusi è stato quindi Johann Zarco, che ha sprecato la sua occasione cadendo alla curva 7 a pochi minuti dal termine con la sua Honda LCR. Proprio come Pecco Bagnaia, che lo segue in 12° piazza ed è finito ruote all'aria alla curva 1. Dietro di loro ha fatto invece un salvataggio all'ultima curva a dir poco miracoloso Diogo Moreira, che però così si ritrova relegato in 13° posizione.

Solo 14° la migliore delle Yamaha, che proprio come nel turno della mattinata è stata quella di Alex Rins, con Fabio Quartararo che invece si ritrova in coda al gruppo in 19° piazza. Poco più avanti poi c'è Luca Marini, 17°, che continua a faticare parecchio dopo aver saltato il weekend di Phillip Island a causa di un violento attacco influenzale. Bisogna registrare, infine, anche la caduta senza conseguenze di Jack Miller alla curva 4. L'australiano del Prima Pramac Racing è 16°.

La classifica della Pre-Qualifica

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap 1 M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 18

1'57.000

170.553 2 A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 17

+0.109

1'57.109

0.109 170.395 3 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 20

+0.167

1'57.167

0.058 170.310 4 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 18

+0.380

1'57.380

0.213 170.001 5 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 19

+0.442

1'57.442

0.062 169.911 6 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 20

+0.475

1'57.475

0.033 169.864 7 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 15

+0.545

1'57.545

0.070 169.763 8 M. Viñales Tech 3 12 KTM 17

+0.547

1'57.547

0.002 169.760 9 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 21

+0.582

1'57.582

0.035 169.709 10 J. Mir Honda HRC 36 Honda 15

+0.618

1'57.618

0.036 169.657 11 J. Zarco Team LCR 5 Honda 16

+0.805

1'57.805

0.187 169.388 12 F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 14

+0.807

1'57.807

0.002 169.385 13 D. Moreira Team LCR 11 Honda 16

+0.913

1'57.913

0.106 169.233 14 A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 17

+1.161

1'58.161

0.248 168.878 15 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 18

+1.192

1'58.192

0.031 168.833 16 J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 17

+1.208

1'58.208

0.016 168.810 17 L. Marini Honda HRC 10 Honda 17

+1.462

1'58.462

0.254 168.448 18 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+1.499

1'58.499

0.037 168.396 19 F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 19

+1.604

1'58.604

0.105 168.247 20 A. Fernandez Pramac Racing 47 Yamaha 16

+2.376

1'59.376

0.772 167.159 21 J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 3

+2.670

1'59.670

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