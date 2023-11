MotoGP | Sepang, Prove: Alex Marquez precede Martin, Bagnaia è 8°

La prima giornata di prove del Gran Premio della Malesia si è conclusa con un nome che non ti aspetti davanti a tutti. A svettare infatti è stato un Alex Marquez in grande spolvero, che ha mancato per appena 33 millesimi il record del tracciato di Sepang.

Quando Jorge Martin è stato il primo ad ingrangere il muro dell'1'58", sembrava un'altra giornata desitnata a chiudersi con il marchio del pilota del Prima Pramac Racing. Tuttavia, il madrileno non aveva ancora fatto i conti con il connazionale del Gresini Racing, che si era già visto cancellare un giro interessante a causa di una bandiera gialla.

E quando il più giovane dei fratelli Marquez si è presentato sul traguardo a tempo scaduto ha fermato il cronometro su un crono di 1'57"823, staccando di 174 millesimi Martin, che comunque è stato l'unico oltre a lui a riuscire a scendere appunto sotto all'1'58".

Non è stato altrettanto brillante il leader iridato Pecco Bagnaia, che però è riuscito ad accedere alla Q2 senza troppi patemi. Il campione del mondo in carica ha chiuso con l'ottavo tempo, staccato di poco meno di sei decimi, ma anche lui come Alex Marquez è stato probabilmente frenato dalla bandiera gialla nel suo giro migliore.

Interessante la prestazione offerta dalle KTM, con Jack Miller e Brad Binder che sono riusciti a portare le RC16 in terza ed in quarta posizione, anche se nel loro caso la forbice si apre abbastanza rispetto ai primi due, visto che entrambi si ritrovano ad oltre quattro decimi.

A completare la top 5 c'è l'Aprilia di Maverick Vinales. Pur essendo staccato di 489 millesimi, il pilota di Roses è stato l'unico portacolori della Casa di Noale a riuscire a brillare oggi, con il compagno di box Aleix Espargaro che ne ha fatte veramente di tutti i colori. Solo nel turno pomeridiano si è steso per ben tre volte e le sue cadute di giornata sono addirittura quattro se si somma quella della FP1.

E' normale quindi che non sia riuscito a fare meglio del 20° tempo, alle spalle anche delle altre due RS-GP con i colori della RNF Racing, che lo precedono in 18° ed in 19° posizione. Tra le altre cose, a terra c'è finito anche Raul Fernandez ed è stato proprio lui a generare la bandiera bianca che ha creato problemi a diversi colleghi nel finale.

Ancora una volta, la stragrande maggioranza delle moto che prenderanno parte alla Q2 sono delle Ducati. Oltre alle tre che abbiamo già citato, infatti, ci sono anche le due della Mooney VR46, con Luca Marini sesto e Marco Bezzecchi nono, e quella di Johann Zarco che completa la top 10 per il Prima Pramac Racing.

Il quadro dei piloti che si sono garantiti l'accesso diretto alla Q2 si chiude con Fabio Quartararo, settimo a poco più di mezzo secondo con la sua Yamaha. "El Diablo" pare piuttosto a suo agio su una pista che sulla carta non doveva essere troppo amica alla M1. Anzi, se non avesse trovato il traffico della moto gemella di Franco Morbidelli nel finale, forse si sarebbe anche potuto migliorare ulteriormente.

Il pilota italiano invece è il primo degli esclusi, visto che si ritrova 11° per appena 84 millesimi dopo essere stato protagonista di un grande salvataggio alla curva 9. Nella sua scia c'è Enea Bastianini, che con la seconda Ducati ufficiale dovrà a sua volta passare dalla Q1. Così come Fabio Di Giannantonio, 14° con la Ducati del Gresini Racing, alle spalle anche della GasGas Tech3 di Augusto Fernandez.

E' stata quindi un'altra sessione difficile per le Honda. Marc Marquez ha provato a più riprese ad andare a prendere il gancio del fratello Alex, ma alla fine ha incassato un gap di quasi un secondo, chiudendo 15°, giusto davanti al compagno di box Joan Mir.

Piccoli passi avanti per il campione del mondo in carica della Superbike, lo spagnolo Alvaro Bautista, che qui in Malesia disputa una wild card con la Ducati griffata Aruba. Rispetto alla FP1 ha ridotto di circa mezzo secondo il gap dalla vetta, che però rimane di oltre 2"5. Se non altro, è riuscito nuovamente a tenersi dietro la Honda LCR di Iker Lecuona, che negli ultimi anni ha sicuramente "masticato" più MotoGP di lui.