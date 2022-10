MotoGP | Sepang, Libere 3: svetta Martin, Bagnaia cade ed è in Q1

Carica lettore audio

Il meteo aveva creato una buona opportunità per Pecco Bagnaia, ma il pilota della Ducati non l'ha saputa sfruttare. Era attesa la pioggia per la terza sessione di prove libere della Malesia, che invece si è disputata sull'asciutto, concendendo al leader del Mondiale la chance di migliorare l'11° posto con cui aveva concluso la giornata di venerdì.

Invece il primo grande colpo di scena del weekend è che il ducatista dovrà passare per la Q1, tra le altre cose ritrovandosi eliminato avendo fatto segnare lo stesso tempo al millesimo di Franco Morbidelli, che ci ha indubbiamente messo lo zampino, obbligandolo a chiudere il gas al primo giro del suo ultimo tentativo, quando procedeva lento in traiettoria (manovra per la quale è finito anche sotto investigazione).

Nel giro decisivo poi Pecco era in vantaggio di tre decimi al T2, ma ha chiesto troppo alla sua Desmosedici GP e si è steso in uscita dalla curva 7. Una situazione che in quel momento non sembrava drammatica, visto che era ancora nelle primissime posizioni, ma che lo è diventata sotto alla bandiera a scacchi, quando quasi tutti i piloti impegnati nel time attack hanno migliorato, relegandolo all'11° posto e quindi in Q1. Con i tre sfidanti nella corsa al titolo che invece saranno tutti direttamente in Q2.

Il paradosso è che per la Ducati le prestazioni della FP3 sono state molto buone, perché occupano tre delle prime quattro posizioni: il più veloce è stato Jorge Martin, sceso addirittura fino a 1'58"583, precedendo di 189 millesimi Marco Bezzecchi. In quarta posizione poi c'è Luca Marini, che paga 223 millesimi, ma è buona anche la performance di Enea Bastianini, sesto.

Tra le Desmosedici GP si è infilata anche l'Aprilia di Maverick Vinales, con le RS-GP che hanno trovato la zampata proprio al momento giusto, perché pure Aleix Espargaro ha messo una pezza ad un weekend fin qui travagliato riuscendo ad artigliare un'importante nona posizione.

In Q2 ci sono anche entrambe le Suzuki, con Joan Mir quinto ed Alex Rins ottavo, ma soprattutto c'è Fabio Quartararo, che grazie al settimo tempo affronterà le qualifiche in una posizione di vantaggio rispetto al suo rivale nella corsa al titolo, che si troverà ad affrontare una Q1 particolarmente complicata.

Bagnaia infatti se la dovrà vedere con le altre due Ducati di Johann Zarco e Jack Miller, che hanno chiuso 12° e 14°, ma anche con una bella gatta da pelare come Marc Marquez, che lo aveva scelto come gancio per l'ultimo run, ma ha visto entrambi i suoi giri rovinati, prima da Morbidelli e poi dalla caduta di Pecco, ritrovandosi così 16°. Senza dimenticare le due KTM di Brad Binder e Miguel Oliveira, rispettivamente 13° e 15°.

Oltre a quella di Bagnaia, sono state numerose le cadute che hanno caratterizzato questa FP3, fortunatamente tutte senza conseguenze: alla curva 8 sono finiti giù Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio, 18°. Scivolata alla curva 4 invece per Remy Gardner, ma a terra c'è andato anche Cal Crutchlow, solo 19° dopo essere stato il più veloce nella FP2 bagnata di ieri. Addirittura due gli incidenti di Pol Espargaro, alla curva 15 ed alla curva 1, con il pilota della Honda che dovrà anche scontare una penalità di tre posizioni in griglia per una guida irresponsabile ai danni di Zarco commessa nella FP1 di ieri.