MotoGP | Sepang, Libere 1: Martin al top, Bagnaia 15° con gomma usata

Il sole ha accolto i piloti della MotoGP a Sepang per la prima sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia, che si è conclusa con tre Ducati davanti a tutti e con i due contendenti al titolo che hanno proseguito ad approcciare alla giornata di venerdì in maniera diametralmente opposta.

Jorge Martin ha ricominciato da dove aveva lasciato, perché ha subito fatto segnare il miglior tempo. Per stampare il suo 1'59"513, però, il pilota del Prima Pramac Racing ha montato sulla sua Ducati una gomma posteriore media nuova, che in questo fine settimana è la soluzione più morbida a disposizione.

Il leader Pecco Bagnaia invece ha chiuso con il 15° tempo, staccato di 1"3, però ha disputato l'intero turno con la stessa gomma posteriore dura sulla sua Desmosedici GP. Al momento, dunque, non è possibile fare un confronto diretto tra i due, anche perché prima che iniziasse la danza delle gomme nuove il piemontese aveva mostrato un ritmo tutt'altro che negativo.

Come detto, davanti a tutti ci sono tre Ducati e ad impressionare è stata soprattutto quella con i colori del Gresini Racing affidata ad Alex Marquez, perché lo spagnolo è a soli 49 millesimi da Martin, ma il suo 1'59"562 è arrivato con la gomma dura al posteriore. Sotto al muro dei due minuti poi troviamo anche Johann Zarco, terzo con la seconda moto del Prima Pramac Racing.

La rivelazione di questo turno inaugurale sono state però senza ombra di dubbio le Yamaha, con Franco Morbidelli e Fabio Quartararo che si sono issati in quarta ed in quinta posizione, distanziati di poco meno di mezzo secondo dalla prestazione con cui ha comandato Martin. Tra le altre cose, le due M1 sono state nelle prime due posizioni per diversi minuti, quindi è stato sicuramente un ottimo avvio.

Nelle primissime posizioni ci sono anche le due Desmosedici GP della Mooney VR46, i cui piloti sono finalmente quasi al 100% dopo gli infortuni alle clavicole. Luca Marini, finito nel mirino della Honda per il 2024, occupa la sesta posizione, mentre il compagno Marco Bezzecchi, autore anche di un drittone nella ghiaia dell'ultima curva, è ottavo.

Tra di loro si è infilata l'Aprilia di Aleix Espargaro, che nello stesso punto è stato protagonista di una scivolata abbastanza innocua, che però si è conclusa con un principio d'incendio sulla sua RS-GP. Tra le altre cose, la Casa di Noale è stata costretta a ritirare il suo nuovo sistema di partenza a causa di un reclamo presentato da un marchio rivale.

A seguire c'è un poi terzetto di KTM ed è curioso che ad aprirlo siano le due RC16 con i colori GasGas Tech3, capitanate da quella di Pol Espargaro in nona posizione davanti al compagno di box Augusto Fernandez. In 11° posizione poi c'è Jack Miller, mentre bisogna scendere fino al 18° posto per trovare Brad Binder, che ha portato avanti una gomma usata come Bagnaia.

Davanti a Pecco si sono infilate poi le due Aprilia della RNF Racing, con Miguel Oliveira che precede Raul Fernandez, e la Ducati di Fabio Di Giannantonio, anche lui ancora in attesa di una risposta dalla Honda in ottica 2024. Subito dietro a Pecco invece c'è il vicino di box Enea Bastianini, che ha chiuso a soli 14 millesimi dalla moto gemella.

Non è stato un turno semplice quindi per le Honda, perché la migliore delle RC213V è addirittura 17° con Marc Marquez e si ritrova ad oltre mezzo secondo dalla vetta. La seconda moto con i colori Repsol, quella di Joan Mir, è invece due posizioni più indietro, davanti ad un Maverick Vinales che ha avuto un approccio molto soft a questo weekend con l'Aprilia.

Così come è iniziata con grande calma la wild card del campione del mondo in carica della Superbike, lo spagnolo Alvaro Bautista, che con la sua Ducati con i colori Aruba occupa la 22° posizione distanziato di poco più di 3". Il veterano spagnolo però è riuscito almeno a mettersi dietro la Honda del connazionale Iker Lecuona, che chiude il gruppo.