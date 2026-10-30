Prove Libere

MotoGP Malesia

MotoGP | Sepang, Libere 1: Marquez precede Bezzecchi, Martin chiude 20° a 1"8

Il pilota della Ducati si mette subito davanti e stacca di quasi mezzo secondo il riminese dell'Aprilia e la KTM di Acosta. "Martinator" gira infiltrato, ma le sensazioni sono migliori del previsto e completa 12 tornate, ottenendo il "fit" per completare il weekend. Bene Bastianini, quarto. Bagnaia solo 13°. Raul Fernandez dichiarato "unfit".

Matteo Nugnes

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Modificato: 30 ott 2026, 04:07

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Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Gli occhi erano inevitabilmente puntati sui due candidati al titolo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia di MotoGP. Marc Marquez ha fatto al meglio il suo lavoro, perché il pilota della Ducati ha messo pressione al suo rivale ottenendo il miglior tempo e staccando la concorrenza.

Il leader iridato, infatti, è stato il solo capace di infrangere la barriera dell'1'59", firmando un 1'58"912 con cui è riuscito a distanziare di quasi mezzo secondo il diretto inseguitore Marco Bezzecchi, che si è fermato a 1'59"386 con l'Aprilia. La cosa curiosa poi è che Pedro Acosta, in terza posizione, ha realizzato lo stesso tempo al millesimo del riminese, rendendosi anche protagonista nel finale di un salvataggio prodigioso alla curva 15.

A catalizzare l'attenzione però è stato chiaramente l'altro lato del box della Casa di Noale, perché Jorge Martin arrivava a Sepang a pochi giorni dalla frattura del radio destro rimediata nella caduta della Sprint di Phillip Island. Il madrileno ha completato 12 giri in sella alla sua RS-GP, con un best di 2'00"747, a 1"8 dal miglior tempo di Marquez, che gli è valso il 20° tempo.

Ricordando che "Martinator" ha girato a seguito di un'infiltrazione, il team manager Paolo Bonora ha parlato di condizioni migliori delle aspettative, spiegando anche che lo spagnolo ha cercato di preservare un po' le energie in vista del turno del pomeriggio, nel quale bisognerà andare a fare i primi time attack del weekend. Anche perché, nel frattempo ha ottenuto il "fit" per proseguire il fine settimana malese.

Non è andata altrettanto bene a Raul Fernandez, che era l'altro "fit to be reviewed" in seguito alla doppia frattura alle dita della mano destra di Mandalika. Il weekend del pilota del Trackhouse Racing è durato appena 5 giri. Poi, una volta tornato al box, si è consultato con il dottor Angel Charte, responsabile medico della MotoGP, ed ha deciso di alzare bandiera bianca a causa del dolore.

Tornando a scorrere la classifica, bisogna dire che in questa prima sessione hanno brillato particolarmente le KTM, perché Enea Bastianini e Brad Binder si sono issati in quarta ed in quinta posizione, anche se va detto che entrambi hanno montato una gomma posteriore media nuova per ottenere la prestazione che gli ha fatto scalare la classifica.

Stesso discorso che vale anche per Franco Morbidelli, anche se con un dura, per l'1'59"795 che lo ha portato in sesta posizione, giusto davanti all'altra Ducati, ma con i colori del Gresini Racing, affidata ad Alex Marquez, che è l'ultimo ad essere sceso sotto ai due minuti, ma lo ha fatto con gomme usate.

Nella top 10 c'è spazio anche per due Honda, con Johann Zarco e Diogo Moreira che hanno chiuso rispettivamente in ottava ed in decima posizione, ma lo hanno fatto entrambi con gomme usate. Proprio come Fabio Di Giannantonio, che ha infilato la sua Ducati della Pertamina Enduro VR46 proprio in mezzo alle due RC213V del team LCR.

Bisogna scendere fino all'11° posizione per trovare la migliore delle Yamaha, che è stata quella di Alex Rins, staccata di 1"3 e seguita dall'altra M1 di Jack Miller. Pecco Bagnaia invece sembrava porre grandi speranze in questo weekend per regalarsi un'ultima soddisfazione in sella alla Ducati, ma per ora sono parse abbastanza tradite, visto che il pilota della Ducati è solo 13° con gomme usate, ma distanziato di ben 1"4 dalla Desmosedici GP gemella.

Alle sue spalle troviamo il rientrante Joan Mir, finalmente tornato sulla sua Honda dopo lo stop forzato di quattro GP che ha seguito il malessere fisico accusato a Misano. Il maiorchino precede la Yamaha di Fabio Quartararo, mentre il suo compagno Luca Marini, che a sua volta ritorna dopo lo stop di Phillip Island in seguito ad un violento attacco influenzale, è 18°. In grossa difficoltà finora anche Ai Ogura, a sorpresa solo 19° a 1"7 con l'Aprilia del Trackhouse Racing.

Da segnalare anche una breve bandiera rossa provocata da Iker Lecuona, sostituto dell'infortunato Fermin Aldeguer che chiude il gruppo. Sulla Ducati del Gresini Racing si è staccato il parafango anteriore, che è finito sotto alla ruota e si è letteralmente frantumato, inondando la pista di detriti.

La classifica della FP1

Tutte le statistiche

 

Cla Pilota #   Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap 1 Spain M. Marquez Ducati Team 93   Ducati 15

1'58.912

  167.811   2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72   Aprilia 17

+0.474

1'59.386

0.474 167.145   3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37   KTM 14

+0.474

1'59.386

0.000 167.145   4 Italy E. Bastianini Tech 3 23   KTM 15

+0.776

1'59.688

0.302 166.723   5 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33   KTM 16

+0.825

1'59.737

0.049 166.655   6 Italy F. Morbidelli Team VR46 21   Ducati 17

+0.883

1'59.795

0.058 166.574   7 Spain A. Marquez Gresini Racing 73   Ducati 16

+0.989

1'59.901

0.106 166.427   8 France J. Zarco Team LCR 5   Honda 16

+1.241

2'00.153

0.252 166.078   9 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49   Ducati 17

+1.325

2'00.237

0.084 165.962   10 Brazil D. Moreira Team LCR 11   Honda 17

+1.348

2'00.260

0.023 165.930   11 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42   Yamaha 14

+1.358

2'00.270

0.010 165.916   12 Australia J. Miller Pramac Racing 43   Yamaha 17

+1.412

2'00.324

0.054 165.842   13 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63   Ducati 12

+1.418

2'00.330

0.006 165.833   14 Spain J. Mir Honda HRC 36   Honda 14

+1.419

2'00.331

0.001 165.832   15 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20   Yamaha 15

+1.508

2'00.420

0.089 165.710   16 Spain M. Viñales Tech 3 12   KTM 16

+1.545

2'00.457

0.037 165.659   17 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25   Aprilia 5

+1.669

2'00.581

0.124 165.488   18 Italy L. Marini Honda HRC 10   Honda 17

+1.697

2'00.609

0.028 165.450   19 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79   Aprilia 17

+1.704

2'00.616

0.007 165.440   20 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89   Aprilia 12

+1.835

2'00.747

0.131 165.261   21 Spain A. Fernandez Pramac Racing 47   Yamaha 15

+2.198

2'01.110

0.363 164.765   22 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27   Ducati 15

+2.764

2'01.676

0.566 163.999   Guarda i risultati completi

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