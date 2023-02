MotoGP | Repsol Honda: la diretta streaming della presentazione

Carica lettore audio

I test di Sepang ci hanno già dato un primo assaggio di quelli che saranno i valori in campo nella stagione 2023 della MotoGP. Tuttavia, non tutti i team hanno ancora presentato le moto con cui scenderanno in pista e oggi è il turno del team Repsol Honda.

Gli occhi di appassionati e addetti ai lavori sono puntati sulla nuova RC213V, che è chiamata a compiere quel passo in avanti che ci si aspetta per mettere la parola "fine" a una crisi che dura ormai da diverso tempo. I test malesi non hanno dato risposte definitive, ma indubbiamente hanno messo in luce il grande lavoro fatto in fabbrica, avendo portato nel box ben quattro moto.

Molto atteso è il ritorno di Marc Marquez, che sembra aver definitivamente recuperato in termini fisici. L'otto volte campione del mondo sta tornando e, dopo un calvario durato ormai quasi tre anni, sembra vedere la luce in fondo al tunnel. Tanta attesa anche nei confronti di Joan Mir, nuovo arrivato nel team Repsol. Il maiorchino è pronto ad affrontare questa nuova sfida dopo gli anni in Suzuki e ha già mostrato un grande entusiasmo al termine dei test di Sepang.

Non resta ora che scoprire come sarà la nuova RC213V: alle ore 10 i due piloti toglieranno i veli alla Honda in occasione della presentazione che si svolgerà a Madrid. Si potrà seguire l'evento in diretta per conoscere la livrea. Per le novità "dall'interno" sulla crescita effettiva non resta che attendere i prossimi test a Portimao, che precedono l'avvio della stagione, in programma a marzo.