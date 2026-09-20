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MotoGP | "Se vogliono copiare la F1, che tolgano diverse Sprint": i piloti reagiscono alla doppia qualifica

I piloti della MotoGP reagiscono con rassegnazione alla proposta dell'organizzazione di introdurre una seconda sessione di qualifica in vista della stagione 2027.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Venerdì scorso, Motorsport.com ha anticipato che l'organizzazione del Mondiale MotoGP prevede di introdurre una modifica molto rilevante nel regolamento sportivo, che avrebbe un'influenza visibile sull'agenda del weekend. L'idea, che è in discussione nel paddock del circuito di Spielberg da parte del promotore, dei costruttori e dei team, si basa sull'introdurre nel programma di ogni Gran Premio una seconda sessione cronometrata, a immagine e somiglianza di quanto accade in Formula 1.

Dalla creazione delle gare brevi (2023), sia la griglia della Sprint sia quella della gara lunga è la stessa, frutto dei risultati della qualifica disputata il sabato mattina. Con questa nuova proposta, che è molto avanzata, le due gare avrebbero la propria qualifica, esattamente come accade in F1.

Mentre alcuni piloti, come Marc Marquez, non hanno voluto esprimersi fino al momento in cui il cambiamento sarà ufficiale, altri, come Fabio QuartararoPecco Bagnaia non hanno avuto problemi a dare la loro opinione. Come prevedibile, né il francese della Yamaha né l'italiano della Ducati, entrambi campioni del mondo, si sono mostrati troppo favorevoli.

"Se l'organizzazione vuole fare come in F1, allora che ci tolgano diverse Sprint", ha ironizzato Quartararo, in riferimento al minor numero di gare brevi che offre il Circus –dieci, nel 2027–, rispetto a quelle che offre la MotoGP (tutte). "Il nostro programma è molto intenso. Il livello di stress che abbiamo è brutale, e anche il rischio, soprattutto nelle partenze", ha aggiunto il pilota Yamaha, che l'anno prossimo correrà con la Honda.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Nonostante non sia favorevole ad aggiungere altri impegni ad un calendario già di per sé fitto, il ragazzo di Nizza appare rassegnato, consapevole che, nelle questioni organizzative, i piloti non hanno la voce in capitolo che alcuni credono. "Hanno già introdotto le Sprint senza consultarci prima. Noi siamo qui per correre. Se ci dicono di fare 22 Sprint, le facciamo. Se ci dicono di farne 12, ne faremo 12. Non siamo noi piloti a decidere cosa bisogna fare", ha sottolineato "El Diablo".

Sulla stessa linea si è espresso Bagnaia, per il quale questo campionato si è già complicato abbastanza da pensare di dover scendere in pista per giocarsela in un'altra qualifica. "Il sabato è già una giornata molto complicata. Abbiamo molto stress. La soluzione migliore, nel caso in cui non vogliano che una qualifica valga per entrambe le gare, sarebbe che il miglior giro di ogni Sprint fosse preso come riferimento per formare la griglia della gara lunga", ha detto Bagnaia.

"Non so quale soluzione si possa adottare, perché portare la qualifica della Sprint al venerdì non credo sia la cosa giusta. Ma, allo stesso tempo, aggiungere un'altra sessione di prove il sabato non credo che lo sia", ha concluso Bagnaia, che concorda con Quartararo su una possibile soluzione: "Potrebbero ridurre il numero di Sprint durante l'anno, e nelle gare in cui c'è la Sprint aggiungere quella seconda sessione di qualifica".

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