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MotoGP | "Se non attacchi, ti attaccano": così Marquez e la Ducati hanno vissuto il trionfo a Sepang

L'ultimo episodio di Inside Ducati rivela che quella di Marc Marquez nel GP della Malesia è stata più di una vittoria. Guarda come è stata vissuta dall'interno del team italiano.

Jose Carlos de Celis

Pubblicato: 5 nov 2026, 10:00

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La puntata di "Inside Ducati" del GP della Malesia torna a dimostrare quanto sia diversa la vita da un lato e dall'altro del box del team italiano. E per quanto riguarda Marc Marquez, vincitore della gara lunga, domenica erano tutte risate e gioia.

Infatti, nella celebrazione c'è stato un riferimento alla recente storia di Marquez a Sepang, dove non vinceva dal 2018: "Marc, Sepang? Ahhhhh... ma con la Ducati? Sì!".

Mira: El 'Inside Ducati' del GP de Malasia en Sepang

Proprio con la Ducati il #93 avrà la sua prima opportunità di laurearsi campione per la decima volta questo fine settimana in Qatar, e con questo in mente ha corso sabato nella Sprint di Sepang, nella quale ha ammesso che non voleva stare in testa per evitare di cadere. Ha chiuso secondo, dietro Pedro Acosta, e per lui è stato come una vittoria: "Era una gara in cui si poteva sbagliare". E riferendosi alla pioggerella che ha caratterizzato la corsa, ha aggiunto: "9 punti in una gara così... due minuti in più e non avremmo potuto finire il giro".

Marquez ha anche indicato un Ai Ogura "molto aggressivo", prima di esclamare: "Se non attacchi, ti attaccano!".

Prima, in qualifica, ha celebrato il suo tempo a 70 millesimi dalla pole: "Non avevo mai girato in 1'56"5 qui". Ma poi, spiegando il suo giro, ha definito un "disastro" un errore commesso nelle curve 13 e 14. Lo stesso Gigi Dall'Igna interviene per correggerlo: "Be', disastro, disastro...", dice il capo ridendo e indicando lo schermo dei tempi.

Dopo la Sprint, è stato l'unico momento in cui si è vede ridere Pecco Bagnaia, sesto al traguardo, che ha una divertente chiacchierata con Jack Miller.

Poi, Ducati riceve la visita di una vecchia conoscenza, Danilo Petrucci, che ammette di essere lì "da turista", e riconosce che avrebbe potuto fare "al massimo 10 giri, non 20" per il caldo che faceva sabato a Sepang. Petrucci spiega a Marquez la sua complicata stagione in SBK, piena di incidenti, e finalmente arriva la domenica, che si conclude con festa e sorrisi.

"Grazie mille a tutti per il vostro duro lavoro", dice il #93 arrivando al parco chiuso davanti alla sua squadra, prima di iniziare la consueta celebrazione nel box.

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