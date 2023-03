MotoGP | Sconforto Quartararo: “Non saremo pronti per la gara”

Carica lettore audio

Il mese che ha separato i test di Sepang da quelli di Portimão non sembra aver permesso alla Yamaha di correggere i suoi problemi. Al contrario, Fabio Quartararo ha perso completamente la fiducia sulla M1 e, sebbene sabato sia stato l'unico pilota della Casa di Iwata nella top ten insieme a Ducati e Aprilia, sente già che non sarà in grado di competere con queste moto tra quindici giorni, quando inizierà la stagione.

"Sicuramente non saremo pronti per la prima gara", ha detto Quartararo al termine della prima giornata di test in Algarve. "Non lo dico al 100% perché spero di trovare una soluzione per domani, ma al momento non mi sento pronto e non mi sento bene sulla moto. Per la prima volta non ho guardato le velocità massime! Abbiamo molto lavoro da fare".

Quartararo non ha "idea" dell'origine delle sue difficoltà, potendo solo descrivere una moto difficile da gestire e ancora imprevedibile nonostante l'accumulo di giri: "Non è nemmeno che non voglio dirlo, è che non so cosa dire su cosa non va. Al momento, non c'è nulla che vada".

"È quello che dicevo nel box, è come prendere la moto di qualcun altro e doversi adattare. Abbiamo girato per quattro giorni, tre a Sepang e uno qui. Il problema è soprattutto l'aggressività della moto, il modo in cui si muove. Per me, se una moto è fisica e c'è prestazione, non mi dispiace, ma qui è super fisica e non ha prestazione, quindi dobbiamo trovare una soluzione", lamenta El Diablo descrivendo questa M1 che quasi non riconosce.

Quartararo sente di perdere tempo "ovunque, tranne che in frenata" e che ci sono diverse aree in cui fatica, soprattutto quando scende in pista con le gomme nuove: "Velocità in curva, stabilità, uscita di curva... Ed è difficile sfruttare il pneumatico. In passato, quando montavo una gomma nuova ero veloce ovunque. Ora, in frenata non va meglio, non va meglio il sollevamento della moto, non va meglio in curva... È difficile da capire. Il modo in cui la moto si muove è difficile".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mentre alcuni piloti dicono di essere preoccupati dalla quantità di parti da testare, Fabio Quartararo non si è trovato in questa situazione, dato che le sue valutazioni tecniche si sono limitate a testare un grande spoiler, che ha tenuto, mentre il resto della sua giornata è stato dedicato a modifiche all'assetto per migliorare il comportamento della moto. Il francese ha fatto del suo meglio per mantenere la calma nonostante la mancanza di progressi.

"In Malesia, soprattutto l'ultimo giorno, non ero in forma. Ero troppo frustrato per voler fare meglio, per voler fare un tempo. Oggi, anche se ero in difficoltà, ho cercato di rimanere molto calmo e di dire: 'Eccoci qui, non siamo pronti, dobbiamo avere pazienza'. A volte si provano delle cose, poi altre, un'altra, un'altra ancora...oggi non abbiamo provato nulla, abbiamo solo provato alcune regolazioni della moto: la geometria, il posteriore, se era più duro o più morbido. C'era una cosa che funzionava, ma non molto".

Grandi difficoltà con gomme nuove

Le difficoltà di Fabio Quartararo con i nuovi pneumatici lo hanno portato spesso a lamentarsi delle sue prestazioni nel giro lanciato, ma ora il problema è tale che si aspetta di soffrire all'inizio dei lunghi stint. Il problema rischia di essere raddoppiato nelle Sprint Race, che sono più brevi dei Gran Premi della domenica.

"Il problema non riguarda solo le qualifiche, ma anche il ritmo con le gomme nuove. Sono preoccupato per le Sprint Race perché, se si fa un confronto con i leader, quando si montano le gomme nuove si è più lenti di mezzo secondo. Dal 15° al 25° giro si è più lenti di uno o due decimi, ma è con le gomme nuove che si fa la differenza, e ancora di più nel time attack".

Per quanto riguarda il passo delle qualifiche, Quartararo ha misurato le sue difficoltà confrontando la sua prestazione con quella del GP del Portogallo del 2022: "Non ci sono stati progressi. Alla fine ho preso una gomma morbida ed è andata un po' meglio, ma ho girato in 1'39"6. L'anno scorso, con un intero weekend di pioggia, al terzo giro della gara ho girato in 1'39"4 con una media. L'anno scorso abbiamo girato in 1'39, non facilmente perché stavo attaccando al massimo, ma oggi abbiamo girato solo in 1'39 e io ero dietro a Marc, completamente al limite".